Гельмут Марко: «Ред Булл» ведет переговоры с «Хондой»

Советник «Ред Булл» подтвердил переговоры с «Хондой».

Японская компания может официально вернуться в «Формулу-1» в 2026 году. «Порше» так и не смогла договориться о партнерстве с «Ред Булл».

«Мы ведем переговоры с «Хондой». В данный момент нам никто не нужен, но мы открыты, если сотрудничество окажется выгодным.

По ходу обсуждений [с «Порше»] стало понятно, что партнерство не принесет пользу каждой из сторон и общему проекту. Эффективность «Ред Булл» – на первом плане, команда должна оставаться такой же успешной, как в последние десять или 12 лет.

Мы в хорошем положении. У нас есть быстрейший пилот до 2028 года, есть , лучший конструктор, моторное подразделение, которое работает уже 55 недель, запущен первый двигатель. Это означает, что мы полностью самодостаточны.

Сделка с «Порше» поначалу выглядела хорошо. Но когда осознаешь, что успех не обеспечен, надо оставаться реалистами и принимать правильные решения», – сказал Марко в интервью Ö3.

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