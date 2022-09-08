«Ауди» намерена подписать Шумахера в «Заубер» на сезон-2024 (F1-Insider)

Пилот «Хааса» может оказаться в «Заубере» в 2024 году.

Швейцарская команда выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео», однако сотрудничество с итальянским автопроизводителем завершится в конце 2023 года. По информации F1-Insider.com, о покупке 75 процентов акций «Заубера» «Ауди» должна объявить в конце сентября. Немецкая фирма официально сообщила о вступлении в «Формулу-1» с 2026 года.

Журналисты утверждают, что «Ауди» хочет видеть в своей команде не просто немецкого гонщика (о чем компания заявляла ранее), а именно Шумахера. Ситуация осложняется тем, что у есть контракт на сезон-2023 с «Заубером», а соглашение с Чжоу Гуаньюем, как ожидается, будет продлено.

Мику необходимо найти место в «Ф-1» на 2023 год, прежде чем оказаться в «Заубере» в 2024-м, так как пропуск сезона ударит по его шансам. Вариантов у Шумахера не так много: в «Хаасе» не решили, готовы ли оставить Мика, место в «Альпин», вероятно, займет , а в – Колтон Херта. Еще одна опция – замена Николаса Латифи в .

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