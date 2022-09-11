Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Ник де Врис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Монце де Врис выступил за , заменяя выбывшего из-за проблем с аппендицитом Алекса Албон, в дебютной для себя гонке «Формулы-1» сумел финишировать 9-м и заработал 2 очка.

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