Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Теги Гран-при Италии Уильямс Формула-1 Ник де Врис Авто

Ник де Врис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Монце де Врис выступил за «Уильямс», заменяя выбывшего из-за проблем с аппендицитом Алекса Албон, в дебютной для себя гонке «Формулы-1» сумел финишировать 9-м и заработал 2 очка.

«Феррари» снова упустила победу – Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные