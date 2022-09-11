В ФИА заявили, что инцидент с Риккардо не требовал появления красных флагов на Гран-при Италии

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ФИА объяснила, почему Гран-при Италии не был остановлен красными флагами.

После схода пилота «Макларена» Даниэля Риккардо на трассу выехала машина безопасности, за которой гонщики и закончили заезд. ФИА прокомментировала решение и сообщила, почему болид не получилось оперативно удалить.

«Несмотря на то, что были предприняты все усилия, чтобы быстро убрать машину #3 и продолжить гонку, ситуация изменилась – маршалы не могли переключить болид на нейтральную передачу и оттолкать его с трассы. Учитывая, что безопасность операции – наш единственный приоритет, и инцидент был недостаточно серьезным, чтобы вывешивать красные флаги, гонка завершилась за машиной безопасности согласно процедурам, согласованными ФИА и всеми участниками. Время нахождения машины безопасности на трассе не имеет к этому никакого отношения», – говорится в заявлении Федерации.

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