Директор «Альпин» Росси: «Мы много раз предлагали контракт Пиастри, но он так и не подписал. Удивлен, что Оскар отказался от места в «Уильямсе»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси прокомментировал провал с .

Команда ожидала, что Пиастри станет основным пилотом после ухода в , однако юниор подписал контракт с «Маклареном». До объявления о трансфере Алонсо «Альпин» рассчитывала посадить австралийца в «Уильямс» в 2023 году – Росси удивился, что Оскар на это не пошел.

«Ситуация с Оскаром стала неожиданностью. Честно, это разочаровывает.

К августу он проехал 3700 км [тестов] и легко дошел бы до отметки в 5000 км. Мы предоставили ему полный доступ к брифингам, техническим собраниям, большую часть воскресений он провел с мной, наблюдая за гонками. Он не просто был резервистом, но стал бы самым подготовленным новичком в истории. Он понимает, как работает команда, что требуется от гонщика. Нам казалось, что мы выполнили все условия и даже больше.

К концу апреля мы нашли ему место в «Уильямсе». Когда вариант с «Уильямсом» начал претворяться в четкую сделку – наметили даже подгонку сиденья – то [менеджеры Пиастри] сообщили: «У нас есть потенциальная возможность в . Это немного разочаровывает – нам казалось, это странно, ведь команда ожидала большей преданности с учетом нашего вклада. Он не сказал, что уходит, а заявил, что просто появился шанс.

В июле – думаю, шестого числа – Риккардо подтвердил, что остается в команде на следующий сезон. Так что мы решили, что интерес есть, но свободного места может не оказаться, и Оскар все еще в игре и останется с нами. Мы не знали о том, что контракт [с «Маклареном»] – свершившийся факт, и по-прежнему считали, что кокпит в – отличное решение, шанс накопить опыт без большого давления. Команда способна взращивать талантов вроде Джорджа [Расселла].

Мы действовали очень логично и в соответствии с нашими обязательствами. На наш взгляд, это линейная и простая история. Вряд ли мы могли дать больше какому бы то ни было гонщику, честно говоря»

Менеджер подтвердил, что у Пиастри действительно не было соглашения с «Альпин»:

«Он так и не подписал ни один из контрактов, которые мы предлагали. Мы делали это много раз. Команда не смогла его сохранить, потому что он не подписал соглашение. Мы ожидали большей лояльности.

Мы допустили ошибки, юридические и технические просчеты. Мы оставили дверь приоткрытой, не заставляя его подписывать такой жесткий контракт, чтобы он не смог никуда уйти. Почему мы так поступили? Это небольшой недосмотр: когда столько вкладываешь в кого-то – тренировки, роль резервиста, место в команде-партнере – не ожидаешь такого от человека, который получал многолетнюю поддержку и выигрывал титулы благодаря ей.

Оскар решил, что он достоин лучшего, чем «Уильямс», и это слегка удивляет. Со спортивной точки зрения я могу понять, что «Макларен», может, поинтереснее, однако мы не ожидали, что после такой поддержки и преданности [Пиастри] воспользуется черным ходом, чтобы получить, как он думает, более удачный контракт».

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