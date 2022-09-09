«Порше» объявила о провале сделки с «Ред Булл». Об отказе от вступления в «Ф-1» в 2026-м речь не идет

«Порше» и не договорились о сотрудничестве в «Формуле-1» с 2026 года.

Немецкий автопроизводитель выпустил заявление, в котором сообщил, что переговоры с «Ред Булл» завершились безрезультатно.

«Предполагалось, что партнерство будет равноправным и касаться не только моторов, но и команды. Этого достичь не удалось», – отметили в «Порше».

В то же время компания подчеркнула, что пока речь не идет о полном отказе от вступления в «Ф-1» в 2026-м.

Ожидалось, что приобретет 50 процентов акций гоночной компании «Ред Булл» и станет производить моторы на базе Red Bull Powertrains. До конца 2025 года силовыми установками для «Ред Булл» и занимается , которая, возможно, останется партнером данных команд. Японская фирма формально покинула «Ф-1» в конце сезона-2021.

Часть руководства «Ред Булл» хочет остаться с «Хондой», сделка с «Порше» осложняется (Autosport)

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