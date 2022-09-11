Тото Вольфф о финише гонки за машиной безопасности: «Если кто-то хочет изменить правила – я только за. Но правила нужно соблюдать»

Исполнительный директор вновь высказался относительно того, что финиш Гран-при Италии прошел за машиной безопасности.

По мнению Вольффа, такие действия дирекции гонки явно говорят о шаге вперед относительно того, что случилось на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби:

«Я действительно рад видеть, что гоночный директор и его коллеги следовали регламенту, несмотря на давление со стороны прессы, болельщиков и всех остальных, которые призывали просто нарушить правила. По крайней мере, события на Гран-при Абу-Даби и их последствия придали уверенности следовать правилам.

Сегодня все было предельно ясно. Есть четко прописанные правила. И с моей точки зрения, травмирован ли я событиями Гран-при Абу-Даби или нет, сегодня эти правила соблюдались от точки до точки.

На трассе находился сломавшийся болид. Его эвакуацией занимались маршалы, там был кран. Вот почему они не разрешили никому обгонять (и вернуться в круг с лидером). А потом времени для того, чтобы провести рестарт, просто не осталось».

Вольфф добавил, что был бы не против изменения правил с целью дать гоночному директору чуть больше свободы и полномочий, чтобы в будущем избегать завершения Гран-при за машиной безопасности:

«Если кто-то недоволен нынешними правилами и хочет видеть настоящее шоу, гонку с нуля за два круга до финиша – я только за. Но для этого нужно изменить регламент. Так что я не думаю, что сейчас нам стоит жаловаться, потому что все было сделано в соответствии с правилами.

Размышляя над изменениями правил нам просто нужно идти в обратную сторону, и поставить вопрос: мы хотим, чтобы гонки заканчивались под зелеными флагами, что для этого нужно сделать?

Например, можно придумать такой вариант: если за 5-10 кругов до финиша на трассе появляется машина безопасности – гонка просто останавливается красными флагами. Чтобы потом гонка могла нормально завершиться. Если это будет прописано в регламенте – отлично. Но я уверен, что в «Ф-1» работают люди намного умнее и у них тоже есть идеи того, как это нужно сделать».

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