Ник де Врис о дебюте в «Ф-1»: «Очень волнительный момент. Звонок застал меня, когда я спокойно пил кофе»

Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис поделился впечатлениями от участия в первой квалификации «Формулы-1».

Де Врис дебютирует в «Ф-1» на Гран-при Италии – гонщику пришлось в экстренном порядке заменить в , у которого возникли проблемы с аппендицитом.

По словам де Вриса, он узнал о необходимости полноценного участия в Гран-при буквально за пару до третьей практики:

«Да, я такого точно не ожидал. Вообще звонок застал меня в тот момент, когда я находился в паддоке – просто спокойно сидел, пил кофе, отдыхал и ждал. А потом мне позвонили из «Мерседеса» и попросили как можно быстрее спуститься в моторхоум, а потом мы уже отправились в «Уильямс». Так что да, это был волнительный момент.

Понятное дело, мне очень жаль, что так вышло с Алексом. Надеюсь, с ним все в порядке и я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня, понятное дело, это стало просто уникальной возможностью. И да, все случилось в самый последний момент – буквально за полтора часа до старта третьей практики, – так что нам нужно было очень многое успеть.

В третьей практике у тебя есть всего два комплекта шин. Так что я не вполне доволен тем, как все прошло. Сессия прошла не так гладко, как хотелось бы, у нас были ошибки. Но, как бы то ни было, я думаю, что мы можем быть вполне довольны».

Де Врису удалось пробиться во второй сегмент квалификации, но на последнем быстром круге он допустил ошибку. По словам де Вриса, это вышло случайно из-за особенностей руля – поскольку он использовал штурвал, подстроенный под :

«Вообще последний круг во втором сегменте мы потеряли потому, что я использовал штурвал, настроенный под Николаса. Просто потому что он был ближе. Но по предыдущему опыту я больше привык к штурвалу Алекса, его варианту расположения переключателей. Так что я просто случайно задел какой-то переключатель и баланс тормозов сместился на 1,5% назад – именно поэтому я заблокировал колеса в четвертом повороте.

Конечно, такие ошибки – это не слишком здорово. В первой попытке мы внесли пару изменений, но попали в трафик, шины прогрелись недостаточно хорошо. Так что да, далеко не все прошло идеально, но в целом, как мне кажется, получилось не так уж плохо».

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