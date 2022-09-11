Маттиа Бинотто: «Шварцман заслуживает место в «Ф-1», и, надеюсь, это случится. Роберт – фантастический гонщик, он очень силен в болиде «Ф-1»

Руководитель «Феррари» заявил, что достоин места в «Формуле-1».

Чемпион «Формулы-3» 2019 года и вице-чемпион «Формулы-2» 2021 года в нынешнем сезоне является резервистом Скудерии.

«Роберт – фантастический гонщик. Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость.

Некоторые пилоты прекрасно выступают в «Формуле-3» и «Формуле-2», а потом оказываются недостаточно быстрыми в «Формуле-1». Роберт – обратный пример. В «Формуле-3» и «Формуле-2» он выступал хорошо, но в болиде «Формулы-1» он очень силен. Жаль, что в данный момент у него нет кокпита.

В этом сезоне Роберт проводит большую работу на симуляторе, он сильно помог команде в развитии болида. Я считаю, что он прибавил как гонщик и отточил свои навыки. Сейчас он куда более зрелый пилот, чем год назад. Он заслуживает кокпит в «Формуле-1». В данный момент найти место очень тяжело, но, надеюсь, в будущем это случится», – сказал Маттиа.

По информации Motorsport-Total.com, тот факт, что Шварцман не участвует в соревнованиях в 2022 году, может быть связан с российским паспортом. По этой же причине Роберт оформил израильскую лицензию, под которой проведет практики за «Феррари».

«Роберт проедет две тренировки до конца [сезона]. Может, я ошибаюсь, но, думаю, в Остине и Абу-Даби», – подтвердил Бинотто.

Как пишет немецкое издание со ссылкой на слухи из паддока, «Феррари» больше рассчитывает на Шварцмана, чем на пилота в будущем, так как у Мика было два сезона в «Ф-1», чтобы показать свой уровень, у Роберта – пока нет.

Маттиа также прокомментировал ситуацию с Шумахером и «Хаасом»:

«В начале сезона команда говорила, что ему важно прибавить в этом году. Через несколько гонок мы проведем обсуждения с ним и «Хаасом», а потом примем наилучшее решение относительно будущего».

Как сообщал портал Autosport, Шумахер покинет Академию «Феррари» по окончании сезона.

Шварцман провел тесты «Феррари» 2021 года во Фьорано

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