Хюлькенберг – фаворит на место Шумахера в «Хаасе» (AMuS)

в «Хаасе» может заменить Нико Хюлькенберг.

Как сообщает Auto Motor und Sport, в данный момент на кокпит в американской команде претендуют четыре пилота: сам Шумахер, экс-гонщик Антонио Джовинацци, из и резервист «Астон Мартин» Хюлькенберг.

Autosport считал Джовинацци фаворитом на место Шумахера, однако у немецких журналистов другая информация: две тренировки, которые Антонио проведет за в нынешнем сезоне, направлены лишь на то, чтобы резервист «Феррари» получил опыт, который пригодится для дальнейшей работы на симуляторе.

Позиции Риккардо также слабы из-за неудовлетворительных результатов – приглашение австралийца видится рискованным.

Фаворитом AMuS называет Хюлькенберга, который «всегда выступал на равных с напарниками на пяти этапах, где он замещал гонщиков из-за ковида» после потери места боевого гонщика в конце 2019 года.

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