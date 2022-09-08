Хюлькенберг – фаворит на место Шумахера в «Хаасе» (AMuS)

Мика Шумахера в «Хаасе» может заменить Нико Хюлькенберг.
Как сообщает Auto Motor und Sport, в данный момент на кокпит в американской команде претендуют четыре пилота: сам Шумахер, экс-гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, Даниэль Риккардо из «Макларена» и резервист «Астон Мартин» Хюлькенберг.
Autosport считал Джовинацци фаворитом на место Шумахера, однако у немецких журналистов другая информация: две тренировки, которые Антонио проведет за «Хаас» в нынешнем сезоне, направлены лишь на то, чтобы резервист «Феррари» получил опыт, который пригодится для дальнейшей работы на симуляторе.
Позиции Риккардо также слабы из-за неудовлетворительных результатов – приглашение австралийца видится рискованным.
Фаворитом AMuS называет Хюлькенберга, который «всегда выступал на равных с напарниками на пяти этапах, где он замещал гонщиков из-за ковида» после потери места боевого гонщика в конце 2019 года.
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