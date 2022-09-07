«Феррари» представила особую ливрею с добавлением желтого цвета для Гран-при Италии

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Команда «Феррари» показала особую ливрею, которую будет использовать на предстоящем Гран-при Италии.

На домашнем этапе «Феррари» будет использовать ливрею в красно-желтых цветах. При этом пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать на Гран-при в комбинезонах желтого цвета.

Специальное мероприятие приурочено к 75-летию с момента основания «Феррари».

Фото – официальный сайт «Феррари»

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