Де Врис выступит на Гран-при Италии за «Уильямс» – Албон выбыл из-за аппендицита

Ник де Врис дебютирует в гонке «Формулы-1».

Чемпион сезона-2020-2021 и «Формулы-2» 2019 года заменит в в оставшихся заездах . Албон не сможет принять участие в гонке из-за аппендицита.

В 2022 году де Врис выступал в свободных практиках в «Ф-1» за «Уильямс», и . Нидерландец считается претендентом на место в чемпионате в 2023-м.

Трансферный ураган в «Ф-1»: гонщиков меняет половина команд, под вопросом и Шумахер с Риккардо. И все – в шаге от абсурдных сделок

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram