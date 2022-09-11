Льюис Хэмилтон о машине безопасности: «Вспоминается единственный случай в истории «Ф-1», когда правило не выполнили»

Гонщик поделился воспоминаниями о ключевой машине безопасности 2021 года.

На завершившемся Гран-при Италии пилотам пришлось финишировать за сэйфти-каром после схода представителя .

«Это всегда пробуждает воспоминания. Так и должны применяться правила, верно? И единственный раз в истории «Формулы-1» правило не выполнили», – сообщил семикратный чемпион мира, намекая на развязку Гран-при Абу-Даби-2021.

В то же время Льюис не исключил, что регламент требует доработки – к примеру, можно добавлять круги в случае позднего выезда машины безопасности.

«В чем проблема удлинить гонку? Естественно, как гонщик ты хочешь получить больше времени.

Мне хотелось бросить вызов и попробовать отыграть еще одну позицию. Но, думаю, задним умом можно сказать, что это хорошая концовка, пожалуй», – приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В ФИА заявили, что инцидент с Риккардо не требовал появления красных флагов на Гран-при Италии

Выводы расследования скандального финала в «Ф-1»: ошибку признали, но оправдали ее огромным давлением. Оттуда – реформы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram