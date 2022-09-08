«Мерседес» рассматривает приглашение Риккардо как резервиста и возможного сменщика Хэмилтона в 2024-м (Daily Mail)

«Мерседес» изучает вариант с приглашением .

Австралиец покинет в конце 2022 года и еще не нашел себе место на следующий сезон.

По информации Daily Mail, исполнительный директор «Мерседеса» заранее планирует потенциальный уход из «Формулы-1». Контракт семикратного чемпиона истекает после сезона-2023, и пока неизвестно, продолжит ли Льюис карьеру.

«Мерседес» рассматривает вариант с приглашением Риккардо как резервного гонщика на следующий год. Если Хэмилтон покинет чемпионат, Даниэль может занять его место в 2024-м и стать напарником .

«Команда думает о Риккардо на случай ухода [Хэмилтона] в конце следующего сезона. Подписание Даниэля будет означать, что они не станут полагаться на произвол судьбы. В таком случае Джордж окажется лидером команды с 2024 года», – сообщил «хорошо информированный» источник издания.

Напомним, что Хэмилтону в 2024 году исполнится 39 лет, Риккардо будет «всего» 35.

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