0

Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли официальные крэш-тесты ФИА

Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли крэш-тесты.

Команда «Кадиллак» стала первой среди участников «Формулы-1», чье новое шасси для сезона-2026 успешно прошло все необходимые крэш-тесты ФИА.

По словам руководителя «Кадиллака» Грэма Лоудона, крэш-тесты успешно прошли конструкции монокока и задней части.

Позже стало известно и о том, что крэш-тесты успешно прошло шасси команды «Альпин».

Первые предсезонные тесты пройдут в закрытом формате в Барселоне 26-30 января.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
