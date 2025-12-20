Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли официальные крэш-тесты ФИА
Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли крэш-тесты.
Команда «Кадиллак» стала первой среди участников «Формулы-1», чье новое шасси для сезона-2026 успешно прошло все необходимые крэш-тесты ФИА.
По словам руководителя «Кадиллака» Грэма Лоудона, крэш-тесты успешно прошли конструкции монокока и задней части.
Позже стало известно и о том, что крэш-тесты успешно прошло шасси команды «Альпин».
Первые предсезонные тесты пройдут в закрытом формате в Барселоне 26-30 января.
8 антирекордов Хэмилтона в первый год за «Феррари». Худший дебют в истории Скудерии?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости