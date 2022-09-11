Ферстаппен может стать двукратным чемпионом «Ф-1» в следующий уик-энд – за 5 Гран-при до конца сезона

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Италии приблизила его ко второму подряд титулу в «Формуле-1».

Благодаря успеху в Монце отрыв Макса от пилота «Феррари» вырос до 116 очков.

Ферстаппен может оформить чемпионство уже после следующей гонки в Сингапуре, которая пройдет 2 октября – за пять этапов до финиша сезона. Для этого пилоту нужно одержать победу и рассчитывать на то, что Леклер окажется не выше девятого места, а Серхио Перес – не выше пятого.

Математические шансы на титул также сохраняют пилот Джордж Расселл и представитель .

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2022

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