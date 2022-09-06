Грузовик с оборудованием «Феррари» задымился по пути на Гран-при Италии

С грузовиком «Феррари», направлявшимся из в Италию, произошел инцидент.

Несколько грузовиков перевозили оборудование команды в Монцу после этапа «Формулы-1» в Зандворте. Один из них был вынужден экстренно останавливаться из-за задымления. В ситуацию пришлось вмешаться пожарным. Операция по спасению транспортного средства продлилась около часа, после чего оно продолжило путь. Выяснилось, что задымление возникло из-за перегрева тормозной системы.

La Repubblica не уточняет, что именно перевозил грузовик, но сообщает, что там не было болидов.

Этап в Италии состоится в ближайшие выходные, 9-11 сентября.

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Фото: твиттер Saetta McQueen