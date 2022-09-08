Сайнс показал желтый шлем для Гран-при Италии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс проведет домашнюю для Скудерии гонку в особом шлеме.

Испанец подготовил желтый шлем – под комбинезоны «Феррари» и ливрею, выполненную с добавлением данного цвета. На Гран-при Италии команда отмечает 75-летие своего первого болида 125 S, произведенного в Модене, поэтому использует оттенок Giallo Modena.

«Феррари» представила особую ливрею с добавлением желтого цвета для Гран-при Италии

«Феррари» представила желтые футболки для Гран-при Италии

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Фото: твиттер Карлоса Сайнса