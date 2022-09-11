Ферстаппен догнал Мэнселла по победам и находится в одном выигрыше от Алонсо

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Италии позволила пилоту сравняться с Найджеллом Мэнселлом.

Теперь у Ферстаппена 31 победа, как и у чемпиона «Формулы-1» 1992 года. Максу осталось выиграть одну гонку, чтобы сравняться по данному показателю с двукратным чемпионом мира и выйти на шестую строчку в истории.

Больше побеждали лишь (103), (91), (53), Ален Прост (51) и Айртон Сенна (41).

Ферстаппен одержал 5-ю победу подряд и 11-ю в 2022 году

Ферстаппен может стать двукратным чемпионом «Ф-1» в следующий уик-энд – за 5 Гран-при до конца сезона

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