Жак Вильнев: «Гран-при Абу-Даби-2021 не так плох после финиша за машиной безопасности в Италии. Ужасная гонка»

категорически не понравился финиш Гран-при Италии за машиной безопасности.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года сравнил заезд со скандальным Гран-при Абу-Даби-2021.

«Считаю, Гран-при Италии – по-настоящему ужасная гонка. Особенно обидно за десятки тысяч зрителей, которые купили очень дорогие билеты. Они не получили шоу или финиш – вообще ничего.

Гонка не вышла захватывающей. Никакой стратегической борьбы, никаких сражений на трассе. Пустой заезд, особенно если сравнить со всем, что мы видели в этом году. Мы хотели большего, но не получили. Частично это связано с некачественным управлением гонкой. Оно и так не было очень сильным в нынешнем сезоне, но это новое дно. Гонка должна была получиться зрелищной и агрессивной, и контролировать ее следовало так же. Это не гонки на выносливость, это !

Гран-при никогда, никогда не должен заканчиваться за машиной безопасности. Столько вещей можно было сделать иначе: вывести красные флаги, пустить круговых раньше… Времени хватало, мы могли погоняться два круга. Благодаря этому я осознал, что в прошлом году все было не так плохо, в конце концов. Были сделаны ошибки, однако присутствовало намерение как можно быстрее возобновить гонку. Казалось, вчера это вообще не имело значения – невероятно. Это неправильно, таких финишей нужно избегать», – написал Вильнев в своей колонке.

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