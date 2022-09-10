Другович стал чемпионом «Формулы-2», Випс выиграл 1-ю гонку в Италии

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович завоевал титул чемпиона «Формулы-2».
Бразилец сошел в первой гонке в Монце, однако его единственный конкурент Тео Пуршер («АРТ») также не заработал очки, финишировав 17-м. Другович считается претендентом на место резервного пилота «Астон Мартин» в «Формуле-1» в 2023 году.
Заезд выиграл Юри Випс из «Хайтека», вторым стал пилот «АРТ» Фредерик Вести, третьим – Джехан Дарувала («Према»).
Этап 13, Италия
Автодром Монца, Монца
10 сентября 2022 года
1-я гонка
Топ-10
1. Юри Випс («Хайтек») – 21 круг
2. Фредерик Вести («АРТ») +1,0
3. Джехан Дарувала («Према») +7,6
4. Логан Сэрджант («Карлин») +9,0
5. Рихард Версхор («Трайдент») +9,4
6. Лиам Лоусон («Карлин») +13,1
7. Дже Дуэн («Виртуози») +13,4
8. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +14,3
9. Деннис Хаугер («Према») +14,7
10. Маркус Армстронг («Хайтек») +17,6
Формула-2. Италия. Квалификация. Дуэн взял поул, Другович – 4-й, Пуршер – 14-й
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