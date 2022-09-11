Формула-2. Италия. Дарувала выиграл 2-ю гонку, Вести – 2-й, Иваса – 3-й

Пилот «Премы» стал лучшим по итогам основной гонки «Формулы-2» в Монце.

Вторым финишировал гонщик «АРТ» Фредерик Вести, третьим – Аюму Иваса из «ДАМС». Новый чемпион Фелипе Другович («МП Моторспорт») финишировал седьмым, семь пилотов не увидели клетчатый флаг из-за аварий, в том числе из «АРТ».

Этап 13, Италия

Автодром Монца, Монца

11 сентября 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Джехан Дарувала («Према») – 30 кругов

2. Фредерик Вести («АРТ») +1,9

3. Аюму Иваса («ДАМС») +5,7

4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +6,4

5. Деннис Хаугер («Према») +7,2

6. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +7,8

7. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +10,5

8. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +12,7

9. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +27,9

10. Рихард Версхор («Трайдент») +35,1

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 239 очков

2. Тео Пуршер – 164

3. Логан Сэрджант – 135

4. Аюму Иваса – 129

5. Джек Дуэн – 126

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Формула-2. Италия. Квалификация. Дуэн взял поул, Другович – 4-й, Пуршер – 14-й

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