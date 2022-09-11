Формула-2. Италия. Дарувала выиграл 2-ю гонку, Вести – 2-й, Иваса – 3-й

Пилот «Премы» Джехан Дарувала стал лучшим по итогам основной гонки «Формулы-2» в Монце.
Вторым финишировал гонщик «АРТ» Фредерик Вести, третьим – Аюму Иваса из «ДАМС». Новый чемпион Фелипе Другович («МП Моторспорт») финишировал седьмым, семь пилотов не увидели клетчатый флаг из-за аварий, в том числе Тео Пуршер из «АРТ».
Этап 13, Италия
Автодром Монца, Монца
11 сентября 2022 года
2-я гонка
Топ-10
1. Джехан Дарувала («Према») – 30 кругов
2. Фредерик Вести («АРТ») +1,9
3. Аюму Иваса («ДАМС») +5,7
4. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +6,4
5. Деннис Хаугер («Према») +7,2
6. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +7,8
7. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +10,5
8. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +12,7
9. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +27,9
10. Рихард Версхор («Трайдент») +35,1
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 239 очков
2. Тео Пуршер – 164
3. Логан Сэрджант – 135
4. Аюму Иваса – 129
5. Джек Дуэн – 126
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