Оскар Пиастри: «Чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон»

Пиастри доволен сезоном несмотря на упущенный титул.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал об ощущениях от концовки сезона, отметив, что не чувствует сильного разочарования, несмотря на то что ему не удалось одержать победу в чемпионате.

Пиастри долгое время лидировал в общем зачете, но не слишком убедительно провел концовку сезона и закончил год только третьим.

«Понятное дело, мне бы хотелось, чтобы концовка сезона сложилась немного иначе, но в целом, как мне кажется, в этом году я очень многое узнал о себе как о гонщике и личности.

Мне кажется, если бы на старте сезона мне сказали, что на моем счету будет несколько поулов и побед в гонках, я определенно был бы этому очень рад.

И я считаю, что и в тяжелые моменты я многое узнал о себе – и о том, за счет чего я могу стать сильнее в будущем. Так что да, в конечном счете чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон, и я научился многим вещам, которые помогут мне в будущем», – рассказал Пиастри.

