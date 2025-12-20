Оскар Пиастри: «Чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал об ощущениях от концовки сезона, отметив, что не чувствует сильного разочарования, несмотря на то что ему не удалось одержать победу в чемпионате.
Пиастри долгое время лидировал в общем зачете, но не слишком убедительно провел концовку сезона и закончил год только третьим.
«Понятное дело, мне бы хотелось, чтобы концовка сезона сложилась немного иначе, но в целом, как мне кажется, в этом году я очень многое узнал о себе как о гонщике и личности.
Мне кажется, если бы на старте сезона мне сказали, что на моем счету будет несколько поулов и побед в гонках, я определенно был бы этому очень рад.
И я считаю, что и в тяжелые моменты я многое узнал о себе – и о том, за счет чего я могу стать сильнее в будущем. Так что да, в конечном счете чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон, и я научился многим вещам, которые помогут мне в будущем», – рассказал Пиастри.
