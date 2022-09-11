Мартен стал чемпионом «Формулы-3», Мэлони выиграл последнюю гонку сезона, Смоляр – 27-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен завоевал титул чемпиона «Формулы-3» в последней гонке сезона.

Второй заезд в Италии выиграл гонщик Зейн Мэлони, вторым стал Оливер Беарман ( ), третьим – его напарник Джек Кроуфорд. Мартен завершил гонку лишь четвертым после штрафа, но этого хватило для чемпионства.

(«МП Моторспорт») стартовал с поул-позиции, получил повреждения при контакте с из «Премы», был вынужден заезжать в боксы и в итоге классифицирован 27-м.

Гонку досрочно остановили красными флагами после аварии Куша Маини («МП Моторспорт») и Брэда Бенавидеса («Карлин») и не стали возобновлять.

Изображение кликабельно.

Мартен опередил Мэлони на пять очков (139 против 134), третье место в чемпионате занял Беарман (132), четвертое – пилот «Хайтека» Исак Хаджар (123), пятое – Роман Штанек из «Трайдента» (117), шестое – Леклер (114). Смоляр завершил сезон десятым (76).

Формула-3. Италия. Колапинто выиграл спринт, Смоляр – 25-й. Титул разыграют 6 пилотов в последней гонке

Формула-3. Италия. Смоляр выиграл квалификацию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram