Формула-3. Италия. Колапинто выиграл спринт, Смоляр – 25-й. Титул разыграют 6 пилотов в последней гонке

Гонщик «Ван Амерсфорт» Франко Колапинто выиграл первую гонку «Формулы-3» в Монце.

Вторым финишировал Оливер Беарман из «Премы», прорвавшийся с седьмой стартовой позиции, третьим – Кайо Коллет («МП Моторспорт»). Лидер чемпионата Виктор Мартен («АРТ») стал десятым, его преследователь Исак Хаджар («Хайтек») – 27-м из-за незапланированного пит-стопа. Пилот «Премы» завершил гонку восьмым.

Пилот «МП Моторспорт» стартовал 12-м, отыграл две позиции на старте, но затем оказался в гравии в результате борьбы с соперником. Смоляр смог продолжить заезд, но после рестарта был вынужден заехать в боксы за новым антикрылом и финишировал 25-м.

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Судьба титула решится в заключительной гонке сезона – завтра, 11 сентября. Чемпионство разыграют Мартен (127 очков), Хаджар (121), Беарман (114), Роман Штанек (109), Зейн Мэлони (109) и Леклер (104).

Формула-3. Италия. Смоляр выиграл квалификацию

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