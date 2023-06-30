19 россиян выбрали на драфте НХЛ, «Зенит» купил 9-го бразильца, санкции Чехии, рост Вембаньямы 222 см и другие новости

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1. Завершился драфт НХЛ-2023. В раундах со второго по седьмой выбрали 15 российских хоккеистов, а всего, вместе с первым раундом, – 19. Это худший результат с 2017 года. Также было выбрано 5 белорусских хоккеистов – новый рекорд страны. Между делом «Эдмонтон» бесплатно обменял Костина и Ямамото в «Детройт».

2. Трансферы. «Зенит» купил 9-го бразильца – вингер Педро перейдет из «Коринтианс» в 18 лет (в феврале), за 50% прав на игрока заплатили 9 млн евро. «Локомотив» подписал форварда «Сочи» Сарвели. Алексей Миранчук интересен «Вероне». Кажется, Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго», «Зенит» потребует за него 12+ млн евро.

«МЮ» купит Маунта у «Челси» за 55+5 млн фунтов, хавбек будет получать до 300 000 фунтов в неделю (вместе с бонусами) в новом клубе. «ПСЖ» купит Эрнандеса у «Баварии» за 45+5 млн евро, зарплата защитника в Париже – 19 млн в год. «Арсенал» купит у «Аякса» защитника Тимбера за 42+5 млн евро. «Реал» может арендовать Влаховича у «Юве» с правом выкупа, от Осимхена и Кейна отказались из-за высокой цены. Лукаку отказался от 50 млн фунтов в год в «Аль-Хилале». «Аль-Наср» заплатит Брозовичу 100 млн евро за 3 года.

3. Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях на территории страны. В МИД РФ назвали ксенофобией эти санкции.

4. Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я.

5. 16-летняя Мирра Андреева вышла в основную сетку «Уимблдона». Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира в Истбурне. Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки вернется в тур в августе после паузы в 3,5 года.

6. Новые слушания в суде по делу Бенжамена Менди. Защитник «Манчестер Сити» обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования. Он трогал себя за пенис, зайдя в ванную, пока она мылась. Француз заманил в спальню другую женщину, обвинившую его в изнасиловании, отняв телефон. Он обещал лишь посмотреть на ее «большие сиськи», когда она разденется, а затем принудил к сексу.

7. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал новую тренировку с протезами. Спортсмен восстанавливается после пневмонии и ряда ампутаций.

8. Лука Модрич и Деян Ловрен обвиняются в лжесвидетельстве по делу о хищении 20 млн евро в загребском «Динамо». Заявления игроков сборной Хорватии уже изучали в 2017-2018 годах – тогда им грозило до 5 лет тюрьмы.

9. Рост Виктора Вембаньямы без кроссовок – 222 см. «Сан-Антонио» провел официальный замер первого номера драфта НБА.

10. Холанд, Мбаппе, Винисиус, Сака, Беллингем, Мусиала вошли в сборную самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt.

11. «Феррари» оценили в 3,13 миллиарда долларов, стоимость 6 команд «Формулы-1» превышает 1 млрд.

Цитаты дня:

Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»

Позднякова об иностранцах: «Люди говорили: «Привет! Как дела?», а теперь пишут: «Никуда этих русских не пускаем!» Наверное, какой-то другой менталитет»

Ротенберг о драфте НХЛ: «Приятно, что наши игроки высоко ценятся на международном уровне. Это признание работы всей системы»

Боец UFC Фахретдинов о Загитовой: «Хотелось бы, чтобы она не выкладывала фотки в купальниках, но у всех разное мировоззрение»

Кристина Ильиных: «Ничего страшного, если пропущу Олимпиаду. Не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать»

Бэйл о Роналду: «Когда «Реал» побеждал 5:0, а Криштиану не забивал, он швырял бутсы, как будто злится»

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4 комментария

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Мистер Уайт
Неправильный заголовок. Зенит купил не девятого бразильца, а девятого потенциального россиянина. Спортс, учи новояз.
+12
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Spuki _Plai
Как по мне, так уж лучше, пусть Зенит бразильцев хороших покупает, которые 99% усилят уровень РПЛ, чем переоценённых русских "талантов" типо Захаряна, которые посверкают пол сезона, потом получают хороший контракт и забивают на всё болт !!!
+4
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Новый тренер ФК Спартак
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Кеша
Если на Копакабана поработать сезон , то можно без агентов потенциальных футболистов набрать бесплатно на целую команду.
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