Стоун о Харте в «Вегасе»: «Хороший вратарь. Рад приветствовать его в клубе. С нетерпением ждем, когда он станет одним из наших голкиперов»

Марк Стоун высказался о переходе Картера Харта в «Вегас».

16 октября клуб объявил, что вратарь присоединится к «Голден Найтс».

Напомним, суд в Канаде ранее признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. 

«Хороший вратарь. Рад приветствовать его в культуре клуба «Вегас Голден Найтс».

С нетерпением ждем, когда он станет одним из наших голкиперов», – сказал капитан «Вегаса» Марк Стоун.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

«Вегас» объявит о контракте с Хартом на 2 года и 1,8 млн долларов за сезон. Сейчас голкипер на пробном договоре (The Hockey Writers)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
