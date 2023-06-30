«ПСЖ» купит Эрнандеса за 45+5 млн евро, зарплата – 19 млн в год. Защитник «Баварии» прошел 1-ю часть медосмотра (Sports Zone)
«Бавария» может получить 50 млн евро за Люку Эрнандеса.
Как передает Sports Zone, «ПСЖ» заплатит за защитника 45 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Зарплата футболиста сборной Франции составит 19 млн евро за сезон, бонус за подписание и комиссионные агенту – 10 млн евро.
Медицинский осмотр Эрнандеса пройдет в два этапа. Первый уже успешно завершен.
Сообщалось, что игрок подпишет контракт по схеме «3+1». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
При всей свой ’топовости’ - Эрнандес гораздо больше времени проводит в лазарете, чем на поле.
Помимо этого, у него год по контракту оставался...
В Сити Диаш 10🍋 получает.
Зачем ехать в лигу верблюда, если один ее клуб играет прямо в центре Европы?
Это что за зарплата???
И кто сядет на банку? Кимпембе?