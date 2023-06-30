«ПСЖ» купит Эрнандеса за 45+5 млн евро, зарплата – 19 млн в год. Защитник «Баварии» прошел 1-ю часть медосмотра (Sports Zone)

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес деньги Футбол

«Бавария» может получить 50 млн евро за Люку Эрнандеса.

Как передает Sports Zone, «ПСЖ» заплатит за защитника 45 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Зарплата футболиста сборной Франции составит 19 млн евро за сезон, бонус за подписание и комиссионные агенту – 10 млн евро.

Медицинский осмотр Эрнандеса пройдет в два этапа. Первый уже успешно завершен.

Сообщалось, что игрок подпишет контракт по схеме «3+1». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
takehiko
Ответ Геннадий Тимченко
новый тренер согласовал трансфер или опять "покупки в слепую"❓🤔
они даже ещё нового тренера не подписали, о чём уж там.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Дорогое стекло
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
19 млн аахахаха
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ HI MARS
Браво Бавария👏🏼Впарили за большие деньги травматика.А он даже не лучший футболист в семье)
Сперва вбухали в него кучу денег) Отбили в итоге половину только.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Браво Бавария👏🏼Впарили за большие деньги травматика.А он даже не лучший футболист в семье)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
новый тренер согласовал трансфер или опять "покупки в слепую"❓🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ London.is.blue
Аххахахахха Это что за зарплата??? И кто сядет на банку? Кимпембе?
Да нет же. Нужен был какой-то хроник левоногий вместо Курзавы с паспортом. Идеально впишется
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bagel
Ответ Игорь Новиков
Сперва вбухали в него кучу денег) Отбили в итоге половину только.
пусть лучше так,чем платить зп игроку который прописался в лазарете
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Прям санитары леса.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
ПСЖ конечно те ещё дураки .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Самый провальный трансфер Баварии за огромные деньги . Хоть отбили больше половины .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Evgeniy Bagel
пусть лучше так,чем платить зп игроку который прописался в лазарете
Безусловно. Что слили грамотно - молодцы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Bagel
Ответ Игорь Новиков
Безусловно. Что слили грамотно - молодцы.
Его ни кто не сливал,если я не ошибаюсь он сам захотел уйти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Evgeniy Bagel
Его ни кто не сливал,если я не ошибаюсь он сам захотел уйти
Тогда повезло)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расул Сабиров
он в баварии не сказать что тащил,но он играл хорошо и мне нравилась его игра,но так быть моя команда его продала и купила новую восходящую звезду из Кореи,буду надеяться что Ким будет круче люки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Улыбайся
Кстати , пишут , что Матрасники около 5% поимеют с этого трансфера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crosby84
Отличный трансфер Баварии.
При всей свой ’топовости’ - Эрнандес гораздо больше времени проводит в лазарете, чем на поле.
Помимо этого, у него год по контракту оставался...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UnforgivenX2
при живом Нуну Мендеше этого лазаретника с ЗП 20 евро в год 🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
19 мультов...вечному хрусталю...
В Сити Диаш 10🍋 получает.

Зачем ехать в лигу верблюда, если один ее клуб играет прямо в центре Европы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
надеюсь, это избавление, слава Парижу, Парижу слава.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ takehiko
они даже ещё нового тренера не подписали, о чём уж там.
ну как бы заявлено, что это будет Луис Энрике - я про согласование трансферов с ним... Если все покупки будут как прежде, то клуб не добьется успехов вне Франции и тогда Мбаппе из этого клуба надо бежать как можно скорее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
priova 2
Ответ Геннадий Тимченко
новый тренер согласовал трансфер или опять "покупки в слепую"❓🤔
Какой новый? Вроде не было официального подтверждения о переходе Килиана в Реал. Значит старый... тренер. Все в порядке. В курсе он.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ priova 2
Какой новый? Вроде не было официального подтверждения о переходе Килиана в Реал. Значит старый... тренер. Все в порядке. В курсе он.
старый тренер был Кристоф Гальтье, который пресмыкался перед Месси и постоянно благодарил бога за счастье тренировать Месси - при чём тут Мбаппе❓🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Аххахахахха

Это что за зарплата???
И кто сядет на банку? Кимпембе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий