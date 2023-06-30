«ПСЖ» купит Эрнандеса за 45+5 млн евро, зарплата – 19 млн в год. Защитник «Баварии» прошел 1-ю часть медосмотра (Sports Zone)

«Бавария» может получить 50 млн евро за Люку Эрнандеса.

Как передает Sports Zone, « » заплатит за защитника 45 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Зарплата футболиста сборной Франции составит 19 млн евро за сезон, бонус за подписание и комиссионные агенту – 10 млн евро.

Медицинский осмотр пройдет в два этапа. Первый уже успешно завершен.

Сообщалось, что игрок подпишет контракт по схеме «3+1». С его статистикой можно ознакомиться здесь.