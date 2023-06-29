Позднякова об иностранцах: «Люди, которые тебе говорили: «Привет! Как дела?», теперь пишут: «Никуда этих русских не пускаем!» Наверное, какой-то другой менталитет»

Теги сборная России жен сабля София Позднякова Фехтование

София Позднякова призналась, что не поедет на соревнования на условиях МОК.

– Как ты относишься к международной спортивной ситуации? Как на нее реагируют Егорян, Великая? Как вы между собой это обсуждаете?

– На самом деле, не часто об этом говорим. А что тут обсуждать? Можно сидеть и сокрушаться или пытаться отшутиться… Я поняла, что мнения достаточно полярны.

Не хочу переходить на личности, но, например, у меня четко сформировалась позиция, что не поехала бы на турниры на тех условиях, которые предлагаются сейчас. Это касается и безопасности – не знаю, что со мной там может произойти. Плюс отсутствие символики – надо выступать совсем голым, грубо говоря.

Когда выступали в Токио, все происходило совсем по-другому. Да, нас представляли как спортсменов Олимпийского комитета России, но у нас была классная экипировка, свое лого, слоган, книжки, которые все разбирали. Все знали, кто мы, откуда. А тут получается, что тебя настолько унижают этим моментом…

Сужу с той позиции, что я реализовавшийся спортсмен. Может, если не брала бы медалей, сказала бы: «Да хоть в черно-белом, красно-синем, в чем угодно, но поеду». Хочется фехтовать. Я скучаю. После Олимпиады за два года ни разу не принимала участия в международных соревнованиях.

Конечно, хочется испытать эти чувства, когда собираемся, всей командой едем, заселяемся, идем ужинать вместе, отправляемся в зал. Просто сейчас понимаю, что все поменялось, и как будет дальше, сказать сложно. На самом деле, вот так: если скажут, что мы едем, – значит, поедем. Вряд ли начну напрягаться и говорить: «Знаете, как-то не идет этот цвет, и вообще, я такая не нейтральная, что без меня».

– Разговариваешь с кем-то из иностранных коллег? Что они тебе пишут?

– На самом деле, мы не особо общаемся. Некоторые моменты в соцсетях меня вообще смутили. Впервые столкнулась с тем, что люди, которые тебе говорили до этого: «Привет! Как дела?», пишут: «Никуда этих русских не пускаем! Пусть дома сидят!»

Подписывают огромные письма, а потом приходят на твою страницу и лайкают фотографии… Ну, наверное, какой-то другой менталитет, может, чего-то не понимаю, – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в интервью Алле Шишкиной.

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15 комментариев

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Lacrosse-style goal
Теперь должны говорить: "Привет! Как дела? Как
спецоперируется?"
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Александр Богданов
Может потому что другие люди говорят "давайте всех присоединим, а всех несогласных убьем"?)
+8
-1
+7
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vaspup
А что случилось?
+6
-2
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Kanan Jarrus
наверное, что-то произошло 🤔
+6
-3
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Волька-ибн-Алёша
затосковали
+1
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Vvild
Че дурочкой то прикидываться? Не понимает она
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leroc
Люди, которые тебе говорили, что вы братский народ, теперь напали на твою страну и убивают твоих граждан. Что страшнее?
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Геннадий Тёкин
Флюгеры...
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Kycok Dobra
Затаксовала, даа..
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Forza
Вообще всегда запавно всё это читать с учётом того, что с точки зрения биологии никакого менталитета вообще не существует. Это абсолютно вымышленное понятие, в реальности. Как и национальность.
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Алексей 27
Возможно, что-то случилось?
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Verhovn
Привет. Заколоть ещё кого нибудь. Опасно пускать.. (шютка)
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Альтависта
Поздняковы все такие глупые?
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