«Зенит» объявил о трансфере Педро. Вингер перейдет из «Коринтианс» в 18 лет
«Зенит» объявил о приобретении Педро дос Сантоса.
Клуб Мир РПЛ воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего вингера. Сообщалось, что «Коринтианс» получат 9 млн евро, и петербуржцам перейдет половина прав на игрока.
Педро присоединится к «Зениту» после того, как ему исполнится 18 лет. День рождения футболиста – 5 февраля.
Изображение: t.me/fczenit
Отметим, что Педро – 9-й бразилец в составе «Зенита». В клубе уже есть защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и вингеры Густаво Мантуан и Малком.
Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух
Ждём юнца зимой в коллектив
Наших всё равно потом не продашь, да и результаты лучше с бразильцами
руководство Зенита на следующей день :бразильцы есть?
Было ли больше в какой нибудь команде?)
Удивляюсь, как клуб здорово выкрутился после того, как Юри Алберто решил уехать в Бразилию