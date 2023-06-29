«Зенит» объявил о трансфере Педро. Вингер перейдет из «Коринтианс» в 18 лет

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» объявил о приобретении Педро дос Сантоса.

Клуб Мир РПЛ воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего вингера. Сообщалось, что «Коринтианс» получат 9 млн евро, и петербуржцам перейдет половина прав на игрока.

Педро присоединится к «Зениту» после того, как ему исполнится 18 лет. День рождения футболиста – 5 февраля.

Изображение: t.me/fczenit

Отметим, что Педро – 9-й бразилец в составе «Зенита». В клубе уже есть защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и вингеры Густаво Мантуан и Малком.

Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух

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50 комментариев

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Камбоджа Иванов
Интересно, у Медведева там компромат для пожизненного заключения каждого человека из руководства «Коринтианс»? Увести игрока, которого вел ряд топ-клубов Европы - это топ.
+75
-10
+65
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Иван Рыбаков
Как же Малком хорошо работает в качестве спорт директора, да ещё и на поле играть круто успевает.
+29
-3
+26
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SMART789
Иван Карпов: ФК Зенит через администрацию президента крадет бразильских детей, разлучая с их семьями
+19
-1
+18
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Алексей Кузнецов
Ответ За Валенсию с 1999
В цветах Зенита нет белого! Как обычно
Желаю, чтобы Лима владел твоим любимым клубом как можно дольше.
+17
-1
+16
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Дмитрий Калибабчук
Добро пожаловать, юнец!
+9
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+7
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Болельщик Биатлона
Зря Коринтианс ввязался тогда в ту авантюру с Юри Альберто xD
Ждём юнца зимой в коллектив
+7
0
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Бронислав Каминский
Коринтианс жестко ободрали до нитки))И все из-за Альберто
+7
0
+7
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Камбоджа Иванов
Ответ Faust Doc
Половина Педры подъехала! Гы гы гы
Ты определись, Кузяев (воспитанник) - плохо, Коваленко (россиянин) - плохо, Педро (иностранец) - плохо. Зенит должен покупать хлам типа Кофрие и Хендрикса?
+5
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+5
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Нелысый шарлатан
правильный путь выбрал Зенит. (не болею за Зенит).
Наших всё равно потом не продашь, да и результаты лучше с бразильцами
+4
0
+4
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alexus-1990
Ответ Макс Осипов
9-й бразилец! Было ли больше в какой нибудь команде?)
можно посчитать португальцев в Динамо в 2004-2006) там явно больше
+2
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Spartak Zenit
Коринтианс отдает всех своих перспективных игроков и их будущей детей Зениту в рабство, за мешок бананов со скидкой 99 процентов и еще остается должен.
руководство Зенита на следующей день :бразильцы есть?
+2
0
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Н.Ф.
Ответ Макс Осипов
9-й бразилец! Было ли больше в какой нибудь команде?)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/youth/2997111.html
+2
0
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IceBear27
Ответ Миндовг
Какие топ клубы? 5 игр ноль голов в чемпе Бразилии. Он в топ клубах только мячи будет подавать и за пивом гонять. А в зените в чемпе двора будет пачками забивать и жирный контракт себе выбил уже
Парню 17 лет, ты о чём? Или по твоему топ-клубы интересуют чисто бомбардиры?
+4
-2
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Алексей Кузнецов
Ответ Roman Araslanov
Новый Любош Калоуда. Не более P.S Sports, это футболист такой, а не оскорбление
Как поживает Педро Роша, а? Или Романьоли?
+2
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Ксения Лисенкова
Ну и хорошо,удачи!
+2
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Злодей Спб
Ну что, кто там еще из бразильских клубов хочет поменяться фантиками?
+3
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Макс Осипов
9-й бразилец!
Было ли больше в какой нибудь команде?)
+2
0
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& Co1366
Так и Шахтёр догонят по числу бразильцев.
+2
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MustOilHelsinki
Если заиграет и в дальнейшем Зениту удастся его перепродать за хорошие деньги, то это будет гениально.
Удивляюсь, как клуб здорово выкрутился после того, как Юри Алберто решил уехать в Бразилию
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Зелёный гопник
Будет возить Джикию ипалом по полю 😂
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Сергей Жарковский
Хорошо, лишним не будет!👍🇷🇺
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Дмитрий9779
Добро пожаловать в Зенит и удачи!
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giallo-verde
Зенит решил вкладываться в молодых бразильских игроков, а потом будет их с выгодой продавать.
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Jazzzz
Доминировать так доминировать!
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Кокич
Вингер перейдет из «Коринтианс» в 18 л., но в 23 г.
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