«Зенит» объявил о трансфере Педро. Вингер перейдет из «Коринтианс» в 18 лет

«Зенит» объявил о приобретении Педро дос Сантоса.

Клуб Мир РПЛ воспользовался правом преимущественного выкупа 17-летнего вингера. Сообщалось, что « » получат 9 млн евро, и петербуржцам перейдет половина прав на игрока.

присоединится к « » после того, как ему исполнится 18 лет. День рождения футболиста – 5 февраля.

Изображение: t.me/fczenit

Отметим, что Педро – 9-й бразилец в составе «Зенита». В клубе уже есть защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и вингеры Густаво Мантуан и Малком.

Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух