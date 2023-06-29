«МЮ» купит Маунта за 55+5 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Челси» – на следующей неделе

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Sky Sports Мэйсон Маунт деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» договорились о трансфере Мэйсона Маунта.

Как передает Sky Sports, манкунианцы заплатят за хавбека 55 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

24-летнему хавбеку предложен контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, англичанин пройдет медосмотр на следующей неделе.

В АПЛ-2022/23 Маунт провел 24 игры и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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134 комментария

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Adilet Sarbagyshev
Ответ Александр Фёдоров
Предал клуб, загубил карьеру,мог стать легендой Челси, ну уважения к нему больше нету, пусть топает
Клуб был при Абрамовиче, а сейчас цирк.
+82
-6
+76
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Александр Колосов
Ну я же говорил!))) Маунт однозначно усилит МЮ
+40
-9
+31
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DancePunk
Ответ SCHOKKKK
Предатель.
Маунта очень расстроит мнение ШОККККА
+40
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+29
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Акира_1
Ответ geoo9
короче на ближайшие годы топ 4 нам не светит
Зато с Маунтом и Хаверцом было стабильное 12 место.
+17
-1
+16
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muse muse
Поздравляю болел с первым трансфером в это ТО)) надеюсь следом и Онану объявят)
+17
-4
+13
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Вадим Слуцкий
Маунт - это гора. С такой фамилией он добьётся многого.
+13
-3
+10
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red hikkikomori
Кот в мешке - не предугадаешь что от него ожидать, может как заиграть, так и провалиться
+11
-2
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Erosh
Теперь ждём Онану!
+9
-2
+7
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Ansu Fati
Челси распродал весь костяк))
Если в следующем сезоне не заиграют новые Энцо, Мудрик и Нкунку, то команда окажется в опе))
+9
-2
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Чёрный тюльпан
Ответ Adilet Sarbagyshev
Всё-таки дожал Челси и вырвал дополнительно 5м фунтов.
Дожал? Челси хотел 70, потом до 65 спустил, в итоге получили 60, где 5 бонусами. Тут ситуация как раз посередине для обоих клубов. Одни переплатили от того, сколько хотели заплатить, а вторые продешевили относительно запрашиваемой цены.
+14
-7
+7
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Egor Aleksandrovich
60 млн фунтов за год до окончания контракта - отличная сделка для синих.
+12
-5
+7
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Pride of London.CHE
Ответ King_X
Оч глупая продажа со стороны Челси И непонятно, неужели он Почетинно не нужен
Просто Маунт не хочет, ну клуб силой держать не будут это ежу понятно
+6
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+6
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Sergeev55
Челси разбазаривает лучших игроков
+13
-7
+6
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Мансур Мадаев
Ответ Александр Колосов
Ну я же говорил!))) Маунт однозначно усилит МЮ
ещё ни одного матча не сыграл, как ты понял что это усиление?
+5
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Bishkek Reds
Ответ Манковский
Пенсы по царски развели МЮ. Надеюсь этот Мактоминей лондонского разлива повторит путь Ди Марии и через год его можно будет сплавить за 35-40 лямов в Эвертон. Как говорится "Однажды синий, навсегда синий" вот пусть там и играет. Мерзкий рентбой.
Подгорает у хейтера МЮ. Понимаю.

А чё ты надеешься на его провал? Ты определись он дно или нужно надеяться что окажется дном?
+6
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NottinghamForest79
через 2 года в СОТОН за 25 лям
+6
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forward1988
Хлюпик и слизняк этот распиаренный брит,зарплату выпросит гигантскую,пару тройку выйдет на поле походит,появляется и на пол сезона травмирован
+5
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*MVP*
Ответ geoo9
короче на ближайшие годы топ 4 нам не светит
такой вывод после продажи человека, который полностью провалил прошлый сезон, а последний раз сильно играл в сезоне, когда взяли ЛЧ?
+7
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Абай Ахметкалиев
Ответ King_X
Оч глупая продажа со стороны Челси И непонятно, неужели он Почетинно не нужен
Будто Челси хотел его продать, ёпт. Это вынужденная мера, иначе след. летом он ушёл бы бесплатно. Маунт наотрез отказался подписывать новые контракты.
+5
0
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Токсик
Скептически смотрю на этот трансфер. "Вау" эффекта точно нет. В Англии даже середняки распиарены до звёзд мирового уровня
+4
0
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Born is the King
Ответ Александр Колосов
Ну я же говорил!))) Маунт однозначно усилит МЮ
Челси тоже не просто так ему не дал 200к+. Маунт перестал развиваться и стал частым гостем любых вечеринок и мероприятий
+4
0
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Grime Font
Ответ DancePunk
Комментарий удален модератором
данцепунк, мне очень важно твоё мнение, убери минус, а то я расстроен как маунт от комментария юзера щуккка
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SaH4r.
Ответ red hikkikomori
Кот в мешке - не предугадаешь что от него ожидать, может как заиграть, так и провалиться
так можно о любом игроке сказать
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KAIMI_MAN-RED
Первый пошёл, ждём ещё новых игроков.
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Grime Font
Ответ DancePunk
Маунта очень расстроит мнение ШОККККА
А мнение данцепунка очень порадовало Маунта
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