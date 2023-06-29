«МЮ» купит Маунта за 55+5 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Челси» – на следующей неделе
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» договорились о трансфере Мэйсона Маунта.
Как передает Sky Sports, манкунианцы заплатят за хавбека 55 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
24-летнему хавбеку предложен контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, англичанин пройдет медосмотр на следующей неделе.
В АПЛ-2022/23 Маунт провел 24 игры и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Если в следующем сезоне не заиграют новые Энцо, Мудрик и Нкунку, то команда окажется в опе))
А чё ты надеешься на его провал? Ты определись он дно или нужно надеяться что окажется дном?