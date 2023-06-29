«МЮ» купит Маунта за 55+5 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Челси» – на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» договорились о трансфере Мэйсона Маунта.

Как передает , манкунианцы заплатят за хавбека 55 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

24-летнему хавбеку предложен контракт на 5 лет с опцией продления еще на один год.

По данным инсайдера , англичанин пройдет медосмотр на следующей неделе.

В АПЛ-2022/23 провел 24 игры и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.