Миранчук интересен «Вероне». Клуб остался в Серии А лишь после стыкового матча
Алексей Миранчук может перейти в другой итальянский клуб.
27-летний хавбек «Аталанты» интересен «Вероне», сообщает журналист Николо Скира.
В прошлом сезоне россиянин выступал на правах аренды в «Торино», но туринцы приостановили переговоры о его выкупе.
«Верона» в сезоне-2022/23 заняла 18-е место и сохранила прописку в Серии А лишь после стыкового матча со «Специей» (3:1).
В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету Миранчука 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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