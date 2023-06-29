Миранчук интересен «Вероне». Клуб остался в Серии А лишь после стыкового матча

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Верона Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук может перейти в другой итальянский клуб.

27-летний хавбек «Аталанты» интересен «Вероне», сообщает журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне россиянин выступал на правах аренды в «Торино», но туринцы приостановили переговоры о его выкупе.

«Верона» в сезоне-2022/23 заняла 18-е место и сохранила прописку в Серии А лишь после стыкового матча со «Специей» (3:1).

В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету Миранчука 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев

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Артём Амирджанян
ну это откровенное понижение
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Filipp Gorski
С Бокетти поработает
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bestvideox
Может получится блеснуть в Вероне. 27 лет пик футболиста. Успехов Лёха!
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Иван Иванов
Ему нужно в Испани, там его чемпионат. Изначально поездка в Аталанту была ошибка
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Kit244098
По рукам пошёл. Прискорбно. В Торино у него неплохо получалось.
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Dmitry Orlov
Для одного российского футболиста, тоже из Локомотива, переход в Верону оказался роковой ошибкой, загубившей всю карьеру.
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