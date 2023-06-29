Миранчук интересен «Вероне». Клуб остался в Серии А лишь после стыкового матча

Алексей Миранчук может перейти в другой итальянский клуб.

27-летний хавбек «Аталанты» интересен «Вероне», сообщает журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне россиянин выступал на правах аренды в « », но туринцы приостановили переговоры о его выкупе.

« » в сезоне-2022/23 заняла 18-е место и сохранила прописку в Серии А лишь после стыкового матча со «Специей» (3:1).

В 29 матчах минувшего чемпионата Италии на счету 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.