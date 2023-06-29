Россия опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА.
Федерация опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 37-го места на 38-е. Ее опередила сборная Чехии.
Топ-15 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина (1843,73 балла);
2. Франция (1843,54);
3. Бразилия (1828,27);
4. Англия (1797,39);
5. Бельгия (1788,55);
6. Хорватия (1742,55);
7. Нидерланды (1731,23);
8. Италия (1726,58);
9. Португалия (1718,25);
10. Испания (1703,45);
11. США (1673,34);
12. Швейцария (1661,12);
13. Марокко (1655,5);
14. Мексика (1639,19);
15. Германия (1636,32).
Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.
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