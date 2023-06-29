Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА.

Федерация опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 37-го места на 38-е. Ее опередила сборная Чехии.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина (1843,73 балла);

2. Франция (1843,54);

3. Бразилия (1828,27);

4. Англия (1797,39);

5. Бельгия (1788,55);

6. Хорватия (1742,55);

7. Нидерланды (1731,23);

8. Италия (1726,58);

9. Португалия (1718,25);

10. Испания (1703,45);

11. (1673,34);

12. Швейцария (1661,12);

13. Марокко (1655,5);

14. Мексика (1639,19);

15. Германия (1636,32).

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.