Россия опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Франция – 2-я, Бразилия – 3-я

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Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА.

Федерация опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда, отстраненная от международных турниров, опустилась с 37-го места на 38-е. Ее опередила сборная Чехии. 

Топ-15 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина (1843,73 балла);

2. Франция (1843,54);

3. Бразилия (1828,27);

4. Англия (1797,39);

5. Бельгия (1788,55);

6. Хорватия (1742,55);

7. Нидерланды (1731,23);

8. Италия (1726,58);

9. Португалия (1718,25);

10. Испания (1703,45);

11. США (1673,34);

12. Швейцария (1661,12);

13. Марокко (1655,5);

14. Мексика (1639,19);

15. Германия (1636,32). 

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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47 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Дядя ТУРА
странно. последние два месяца мы никому не проигрывали
ничья с поваром только
+42
-8
+34
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Сахарный ватник
Если бы играли официальные матчи, опустились бы ещё ниже. Нет худа без добра!
+43
-12
+31
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BARCA_10
ого куда немцев занесло
+19
-4
+15
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Faust Doc
Зато Зенит на 3 месте!
Гы гы гы
+7
-4
+3
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Максим Попов
ничего молодцы, Карпин старается, столько усилий делает,такое место высокое,гордость берет за наши бревна
надо менять обратно на усатого, у того рейтинг и результаты были лучше!
+4
-2
+2
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Футбол, хоккей итд
Хорваты после успехов на ЧМ и ЛН, ниже Англии и Бельгии?!?
+2
0
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Любитель побеждать
Мы когда играем, в рейтинге быстрее рушимся🤣
+2
-1
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Arman FCSM
Это всего лишь тактическое отступление перед качественным рывком. Прекратите раскачивать лодку
какое отступление???Перегруппировка!
+3
-2
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HI MARS
Где 38,там и 138
+2
-1
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& Co1366
США как высоко взлетели - ???
+1
0
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ничего молодцы, Карпин старается, столько усилий делает,такое место высокое,гордость берет за наши бревна
+3
-2
+1
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Фут.Боль
Ответ BARCA_10
ого куда немцев занесло
Зато акцию провели на ЧМ.
+1
-1
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Владимир Молявин
Ответ che kaif
Корейцы обыгрывают а США не сможет)) смешно
Сравнил хрен с пальцем. Смешно...
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Stt
Ответ HI MARS
Где 38,там и 138
Всего мест под 190, есть где разгуляться.
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Melnikov1968
Не так плохо. Если число команд-участниц ЧМ расширят до 48, то уверенно попадают.
пока что не уверенно попадают
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Rassulio
На самом деле сумашедший список - Казахстан обыграл Данию, Северную Ирландию на 104 месте - ниже Индии и Киргизии. И почему Иран выше Кореи , или Люксембург выше Армении?
потому что –
Иран не настолько слабее Кореи. в июне первые обыграли Узбекистан в финале САФА, а вторые провалили товарищеские матчи (поражение от Перу, ничья с Сальвадором) – вот и поднялись
Армения не так уж часто набирает очки, Люксембург не безнадёжен
Казахстан до Адиева был практически безнадёжен и реже набирал очки, вот и смог опуститься ниже представителей азиатской конфедерации
0
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Arman FCSM
Это всего лишь тактическое отступление перед качественным рывком. Прекратите раскачивать лодку
+5
-5
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Бромка
Ответ Arman FCSM
Это всего лишь тактическое отступление перед качественным рывком. Прекратите раскачивать лодку
Жест доброй воли!
+1
-1
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Max Kochetkov
Ответ BARCA_10
ого куда немцев занесло
Второй чм в топ-16 не попадают, так что 15 место вообще за красивые глазки отсыпали..
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Владимир Молявин
Фигня это, а не рейтинг. США точно Германию не обыграет, а в рейтинге выше. Бред.
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SMART789
Как можно проводить какие либо замеры если участник не понимает участия в играх?
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superpab
Почему Англия выше Хорватии?
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могли быть выше, но что имеем...
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Le_Mogul
а Лукашенко интересно на сколько поднялся в рейтинге?!
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Melnikov1968
Не так плохо. Если число команд-участниц ЧМ расширят до 48, то уверенно попадают.
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