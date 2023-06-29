«Реал» может арендовать Влаховича у «Юве» с правом выкупа. От Осимхена и Кейна отказались из-за высокой цены
«Реал» рассматривает трансфер Душана Влаховича.
Мадридский клуб ищет нового центрального нападающего после ухода Карима Бензема. Вероятно, клуб подпишет Килиана Мбаппе, но гарантий того, что трансфер состоится этим летом, нет. Мадридцы изучают альтернативные варианты.
«Реал» рассматривал возможность трансфера Харри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», но отказался от этих игроков, узнав их трансферную стомость. В настоящее время третьим вариантом «Реала» является форвард «Ювентуса» Душан Влахович, сообщил журналист Пакохо Дельгадо для As.
Дельгадо предполагает, что «Мадрид» может арендовать сербского футболиста с правом выкупа.
В прошедшем сезоне Серии А Влахович провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
А на деле может и Хоселу конкуренцию проиграть.. Совсем не удивлюсь.
Поэтому аренда Влаховича необходима, только если этим летом не выйдет оформить трансфер Мбаппе..
Тчуамени редко выходит, а хотя мог бы уже в прошедшем сезоне полностью заменить Модрича. Хорват сдал сильно в физике, стал менее вынослив. Да, интеллект у него шире, чем у Тчуамени, но француз еще молод. Надо дать ему время
Камавинга - ну ок. время от времени выходит на замену