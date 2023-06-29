«Реал» может арендовать Влаховича у «Юве» с правом выкупа. От Осимхена и Кейна отказались из-за высокой цены

Теги Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Душан Влахович Футбол

«Реал» рассматривает трансфер Душана Влаховича.

Мадридский клуб ищет нового центрального нападающего после ухода Карима Бензема. Вероятно, клуб подпишет Килиана Мбаппе, но гарантий того, что трансфер состоится этим летом, нет. Мадридцы изучают альтернативные варианты. 

«Реал» рассматривал возможность трансфера Харри Кейна из «Тоттенхэма» и Виктора Осимхена из «Наполи», но отказался от этих игроков, узнав их трансферную стомость. В настоящее время третьим вариантом «Реала» является форвард «Ювентуса» Душан Влахович, сообщил журналист Пакохо Дельгадо для As. 

Дельгадо предполагает, что «Мадрид» может арендовать сербского футболиста с правом выкупа. 

В прошедшем сезоне Серии А Влахович провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Имхо, Влахович это тот же Йович, может чуть более командный вариант..

А на деле может и Хоселу конкуренцию проиграть.. Совсем не удивлюсь.

Поэтому аренда Влаховича необходима, только если этим летом не выйдет оформить трансфер Мбаппе..
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ bestvideox
На Мбаппе хватает, а Осихмена нет...? Влахович никак не показал себя в Юве, зачем вообще отдавать за него деньги.
так у Осимхена к 25 годам 1 топ сезон, а за него требуют 150-170 миллионов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ 97 недостаточно
Душнила Блохович будет своей сербско-братушеской задницей лавку полировать всё время Старина Анчи привык возлагаться только на ветеранов; мало кому из новеньких и молодых дает шанс
Камавинга,Валверде,Винисиус,Родриго, Милитао, Тчуамени то так не новые молодые?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Ответ bestvideox
На Мбаппе хватает, а Осихмена нет...? Влахович никак не показал себя в Юве, зачем вообще отдавать за него деньги.
А зачем Осимхена брать на сезон, если предположительно придет Мбаппе след летом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Лучше не надо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B-a-r-c-e-l-o-n-a
а Юве какая выгода от этого?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Хоть что-то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jacob Just
нихуахуа
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Одним Хоселу сыт не будешь. У руководства как шоры на глазах, только Мбаппе видят и хотят, даже на аренду готовы лишь бы место ему оставить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Храпач
снизить ценник но продать сразу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Davidsss
Надо ришарлисона на сезончик в аренду бразильская связка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сахарный ватник
Поздравляю болел Барсы с будущим чемпионством. А Карло бы слиться оттуда побыстрее, ибо все палки сломаются о его голову.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фёдор Кузнецов
Камавинга,Валверде,Винисиус,Родриго, Милитао, Тчуамени то так не новые молодые?
Вальверде, Вини, Родриго, Милитан и до Анчи были основными
Тчуамени редко выходит, а хотя мог бы уже в прошедшем сезоне полностью заменить Модрича. Хорват сдал сильно в физике, стал менее вынослив. Да, интеллект у него шире, чем у Тчуамени, но француз еще молод. Надо дать ему время
Камавинга - ну ок. время от времени выходит на замену
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Born is the King
Совсем реал скатился. Это уже клуб который подбирает объедки за топ клубами
а потом обыгрывает их в ЛЧ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий