«Реал» рассматривает трансфер Душана Влаховича.

Мадридский клуб ищет нового центрального нападающего после ухода Карима Бензема. Вероятно, клуб подпишет , но гарантий того, что трансфер состоится этим летом, нет. Мадридцы изучают альтернативные варианты.

« » рассматривал возможность трансфера из « » и Виктора Осимхена из «Наполи», но отказался от этих игроков, узнав их трансферную стомость. В настоящее время третьим вариантом «Реала» является форвард « » Душан Влахович, сообщил журналист Пакохо Дельгадо для As.

Дельгадо предполагает, что «Мадрид» может арендовать сербского футболиста с правом выкупа.

В прошедшем сезоне Серии А Влахович провел 27 матчей, отличившись 10 голами и 2 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.