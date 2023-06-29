Холанд, Мбаппе, Винисиус, Сака, Беллингем, Мусиала – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt

Теги Бавария ПСЖ высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги РБ Лейпциг Рубен Диаш Килиан Мбаппе Диогу Кошта Маттейс де Лигт Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Букайо Сака Йошко Гвардиол деньги Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

Три футболиста «Манчестер Сити» попали в сборную самых дорогих игроков мира.

В команду, составленную Transfermarkt, включены Эрлинг Холанд, Филип Фоден и Рубен Диаш.

Вратарем был выбран Диогу Кошта из «Порту» – он самый молодой из четырех голкиперов, оцененных одинаково.

Совокупная рыночная стоимость игроков, попавших в сборную, составляет 1,25 млрд евро.

Вратарь: Диогу Кошта (45 млн, «Порту»);

Защитники: Йошко Гвардиол (75 млн, «Лейпциг»), Рубен Диаш (80 млн, «Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт (75 млн, «Бавария»);

Полузащитники: Джуд Беллингем (120 млн, «Реал»), Джамал Мусиала (110 млн, «Бавария»), Филип Фоден (110 млн, «Манчестер Сити»), Букайо Сака (120 млн, «Арсенал»), Винисиус Жуниор (150 млн, «Реал»);

Нападающие: Килиан Мбаппе (180 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (180 млн, «Манчестер Сити»).

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Talgat Ergeshov
какой офигенный состав)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giallo-verde
Бросается в глаза разница в ценах игроков по позициям. Самый дорогой вратарь - 45 миллионов, защитник -80 миллионов, полузащитник 150 миллионов и нападающий 180 миллионов. Если разница.между полузащитой и нападением не такая большая, то вратарь и защита намного уступают на впадающим в цене. Вратари самые недооцененные, хотя от вратарей многое зависит. Плохая игра вратаря может свести на нет игру всей команды.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ Cruel Snake
А где же раскрученные Гави, Педри? 🌈 флагами машут
У Педри на ТМ ценник 100,у Гави - 90 )все рядом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Кошта дороже тер штегена, куртуа и меньяна? :))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Всё по делу, кроме Де Лигта(ему красная цена 30 млн) и недооценка вратарей. Отсутствие голкиперов ценой выше 45 млн это бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
холланд? переоценён сильно. Последние матчи тому подтверждение. В след сезоне статистика хуже будет. С отскоками и замыканиями не может вести вечно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Энгельгардт
Диогу Кошта за 45, ну да, выставьте его за столько, уже через минуту его там не будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Ответ Talgat Ergeshov
какой офигенный состав)))
Ещё молодой!💪
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Cruel Snake
А где же раскрученные Гави, Педри? 🌈 флагами машут
Там же, где и Вальверде, Камавинга, Тчуамени и бессмертный Модрич...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G-Karen
Ответ Артур Ганненко
Ну он моложе, отсюда и цена
Доннарума почти его ровесник, не может стоить дешевле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Ответ giallo-verde
Бросается в глаза разница в ценах игроков по позициям. Самый дорогой вратарь - 45 миллионов, защитник -80 миллионов, полузащитник 150 миллионов и нападающий 180 миллионов. Если разница.между полузащитой и нападением не такая большая, то вратарь и защита намного уступают на впадающим в цене. Вратари самые недооцененные, хотя от вратарей многое зависит. Плохая игра вратаря может свести на нет игру всей команды.
Хороший вратарь - половина команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Bishkek Reds
Всякие фодены и мусиалы есть, а Бруну Фернандеша нет. Ясно, понятно)
Бруну уже не молод
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий