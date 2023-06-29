Холанд, Мбаппе, Винисиус, Сака, Беллингем, Мусиала – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt
Три футболиста «Манчестер Сити» попали в сборную самых дорогих игроков мира.
В команду, составленную Transfermarkt, включены Эрлинг Холанд, Филип Фоден и Рубен Диаш.
Вратарем был выбран Диогу Кошта из «Порту» – он самый молодой из четырех голкиперов, оцененных одинаково.
Совокупная рыночная стоимость игроков, попавших в сборную, составляет 1,25 млрд евро.
Вратарь: Диогу Кошта (45 млн, «Порту»);
Защитники: Йошко Гвардиол (75 млн, «Лейпциг»), Рубен Диаш (80 млн, «Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт (75 млн, «Бавария»);
Полузащитники: Джуд Беллингем (120 млн, «Реал»), Джамал Мусиала (110 млн, «Бавария»), Филип Фоден (110 млн, «Манчестер Сити»), Букайо Сака (120 млн, «Арсенал»), Винисиус Жуниор (150 млн, «Реал»);
Нападающие: Килиан Мбаппе (180 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (180 млн, «Манчестер Сити»).
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