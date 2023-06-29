Холанд, Мбаппе, Винисиус, Сака, Беллингем, Мусиала – в сборной самых дорогих игроков от Transfermarkt

Три футболиста «Манчестер Сити» попали в сборную самых дорогих игроков мира.

В команду, составленную Transfermarkt, включены Эрлинг Холанд, Филип Фоден и Рубен Диаш.

Вратарем был выбран Диогу Кошта из «Порту» – он самый молодой из четырех голкиперов, оцененных одинаково.

Совокупная рыночная стоимость игроков, попавших в сборную, составляет 1,25 млрд евро.

Вратарь: (45 млн, « »);

Защитники: (75 млн, « »), (80 млн, «Манчестер Сити»), (75 млн, « »);

Полузащитники: (120 млн, «Реал»), (110 млн, «Бавария»), (110 млн, «Манчестер Сити»), Букайо Сака (120 млн, «Арсенал»), Винисиус Жуниор (150 млн, «Реал»);

Нападающие: Килиан Мбаппе (180 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (180 млн, «Манчестер Сити»).