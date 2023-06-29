Менди обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования. Он трогал себя за пенис, зайдя в ванную, пока она мылась, заявил прокурор

Продолжается слушание по делу об обвинении Бенжамена Менди в сексуальном насилии.

Ранее защитника « » признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассматриваются сейчас. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, представив свою версию событий с участием первой женщины, которую, как утверждается, Менди пытался изнасиловать.

По словам обвинителя, она познакомилась с Менди и его другом в ночном клубе в Европе. Ей понравился друг мистера , и она стала поддерживать с ним тесный контакт. Они обменялись номерами телефонов и договорились встретиться в Манчестере в октябре 2018 года.

В тот день девушка пошла в ресторан с Менди и его другом. Прокурор сказал: «Когда они были в баре, мистер Менди в какой-то момент подошел к ней сзади и попытался схватить ее, сказав: «Когда он отвернется, я похищу тебя». Она убрала его руки и сказала: «Нет, ты этого не сделаешь». Позже они вернулись в дом футболиста. Женщина и друг Менди занимались сексом по обоюдному согласию в ту ночь.

Выйдя за телефоном наутро, женщина увидела Бенжамена, который предлагал ей зарядное устройство, но сказала, что оно у нее уже есть. Прокурор заявил: «Мистер Менди последовал за ней в спальню, продолжая предлагать ей зарядное устройство». Затем девушка пошла в ванную.

«Принимая душ, она увидела фигуру в дверях. Это был мистер Менди. Он был без майки и в одних трусах. Он трогал свой пенис и был возбужден. [Женщина] была в шоке. Она потянулась за полотенцем и тут же подумала о том, чтобы достать из сумки нижнее белье.

Когда она вошла в спальню, накинув полотенце, мистер Менди последовал за ней. Она достала из сумки нижнее белье, но мистер Менди выхватил его у нее из рук. Затем она потянулась за своим лифчиком. Он выхватил лифчик у нее из рук», – сказал прокурор, добавив, что женщина попыталась отойти от Бенжамена. После этого игрок сказал: «Не бойся. Я просто хочу почувствовать тебя, но не буду... Я ничего тебе не сделаю. Я не буду вставлять или делать что-то в этом роде».

Девушка утверждает, что Менди пытался изнасиловать ее и что она неоднократно просила его остановиться. Прокурор сказал: «В конце концов мистер Менди все-таки остановился и вышел из комнаты».

«Я была сбита с толку. Например, знают ли люди в его доме, что происходит? Имело бы какое-нибудь значение, если бы я что-нибудь сказала?

Я имею в виду, они его друзья, это его территория, я не кричала, потому что не понимала, что происходит. В любом случае, я на самом деле не крикливый человек, так что я просто пыталась выкрутиться из этого», – приводит Айна слова потерпевшей.