Менди обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования. Он трогал себя за пенис, зайдя в ванную, пока она мылась, заявил прокурор

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди контент Футбол

Продолжается слушание по делу об обвинении Бенжамена Менди в сексуальном насилии.

Ранее защитника «Манчестер Сити» признали невиновным по 7 эпизодам сексуального насилия. Два оставшихся обвинения рассматриваются сейчас. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, представив свою версию событий с участием первой женщины, которую, как утверждается, Менди пытался изнасиловать. 

По словам обвинителя, она познакомилась с Менди и его другом в ночном клубе в Европе. Ей понравился друг мистера Бенжамена, и она стала поддерживать с ним тесный контакт. Они обменялись номерами телефонов и договорились встретиться в Манчестере в октябре 2018 года.

В тот день девушка пошла в ресторан с Менди и его другом. Прокурор сказал: «Когда они были в баре, мистер Менди в какой-то момент подошел к ней сзади и попытался схватить ее, сказав: «Когда он отвернется, я похищу тебя». Она убрала его руки и сказала: «Нет, ты этого не сделаешь». Позже они вернулись в дом футболиста. Женщина и друг Менди занимались сексом по обоюдному согласию в ту ночь.

Выйдя за телефоном наутро, женщина увидела Бенжамена, который предлагал ей зарядное устройство, но сказала, что оно у нее уже есть. Прокурор заявил: «Мистер Менди последовал за ней в спальню, продолжая предлагать ей зарядное устройство». Затем девушка пошла в ванную.

«Принимая душ, она увидела фигуру в дверях. Это был мистер Менди. Он был без майки и в одних трусах. Он трогал свой пенис и был возбужден. [Женщина] была в шоке. Она потянулась за полотенцем и тут же подумала о том, чтобы достать из сумки нижнее белье.

Когда она вошла в спальню, накинув полотенце, мистер Менди последовал за ней. Она достала из сумки нижнее белье, но мистер Менди выхватил его у нее из рук. Затем она потянулась за своим лифчиком. Он выхватил лифчик у нее из рук», – сказал прокурор, добавив, что женщина попыталась отойти от Бенжамена. После этого игрок сказал: «Не бойся. Я просто хочу почувствовать тебя, но не буду... Я ничего тебе не сделаю. Я не буду вставлять или делать что-то в этом роде».

Девушка утверждает, что Менди пытался изнасиловать ее и что она неоднократно просила его остановиться. Прокурор сказал: «В конце концов мистер Менди все-таки остановился и вышел из комнаты».

«Я была сбита с толку. Например, знают ли люди в его доме, что происходит? Имело бы какое-нибудь значение, если бы я что-нибудь сказала?

Я имею в виду, они его друзья, это его территория, я не кричала, потому что не понимала, что происходит. В любом случае, я на самом деле не крикливый человек, так что я просто пыталась выкрутиться из этого», – приводит Айна слова потерпевшей.

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37 комментариев

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Я всех их сделал
Будто эротический триллер прочитал
+41
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FilinMD
Ответ Я всех их сделал
Будто эротический триллер прочитал
50 Shades of Mendy
+15
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Собиратель хаоса
Ответ Bashibuzuck
Не вижу тега "Пенис Менди"😁
Зарядное устройство Менди))
+10
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Иван Петров
Как же радуют эти спортивные новости! Просто праздник какой-то. )))
+11
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Максим Черкашин
Ответ Я всех их сделал
Будто эротический триллер прочитал
"Основной Менди". В роли Менди Том Круз.:))))))
+6
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blaugrano
Наконец годные новости, а то всё трансферы да трансферы..
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Фут.Боль
Зарядное устройство, похоже,было в штанах Менди.
+5
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Flavius
6 оттеноков спортса:

1) спортивные новости
2) околоспортивные новости
3) эротические фото
4) текстовое описание секса <-- мы сейчас тут
5) фото секса
6) видео секса
+3
-1
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Великий Алонсо
У Менди огромный шланг наверное
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Borodaruda
"Зарядное устройство" - такого термина я ещё не слышал
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T622222
А вот это можно и до конца дочитать )) спидинфо наш )
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А. Мостовой
Повезло что свалил к Саудитам, там таких полно.
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Liquidozz
"Зарядное устройство Менди". Ловите ник кому нужно.

А вообще если это всё правда, сабж был явно под ПОВ.
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nicckk
если санузел совмещённый и ему приспичило она не подумала? вот так, только о себе и о себе
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Руслан Узденов
Что я только что прочитал?
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Reims Start 2023
🤢🤢🤮
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BZB
Обычный куражный парень, любящий баб. Но явно не насильник.
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несахар
"Девушка утверждает, что Менди пытался изнасиловать ее и что она неоднократно просила его остановиться ... В конце концов мистер Менди все-таки остановился и вышел из комнаты"

силу воли тренирует...
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salogiannis
Все проверили своего мистера Бенжамена?
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TMV_Sports
Ааааааа….😁Остановите уже этот рассказ 😂😂😂
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ss_podonok
он был в наушниках и проверял уцелел ли его пэнис после тренировки с тедом лассо, когда рой кент нацеплял на члены игроков верёвки🤪
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Светлана Агейкина
К вечеру выяснилось, что Дзюба не как Роналду, а как Менди. 🤣🤣
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d1mk0
свободу мистеру Менди!
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Mbest77
Ответ Максим Черкашин
"Основной Менди". В роли Менди Том Круз.:))))))
Черного играет белый?) что за антинетфликс?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Mbest77
Черного играет белый?) что за антинетфликс?)
Роберт Дауни младший может. В одном фильме он перекрасился в чернокожего
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