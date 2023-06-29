5 белорусских хоккеистов выбрано на драфте НХЛ-2023. Это новый рекорд страны
Рекордное количество белорусов выбрано на драфте НХЛ-2023.
Клубы лиги выбрали пять белорусских хоккеистов в завершившемся драфте – это лучший результат в истории страны.
Под 85-м номером был выбран нападающий Егор Сидоров («Анахайм»), под 88-м – форвард Вадим Мороз («Аризона»), под 116-м – нападающий Андрей Лошко («Сиэтл»), под 186-м – защитник Даниил Карпович («Нью-Джерси»), под 198-м – форвард Степан Звягин («Флорида»).
Прежние рекорды страны были установлны в 2004 и 2021 годах, когда команды НХЛ закрепили права на трех белорусских игроков.
В 2004 году задрафтованы: Михаил Грабовский, Сергей Колосов, Сергей Кукушкин.
В 2021 году задрафтованы: Данила Климович, Алексей Колосов, Дмитрий Кузьмин.
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