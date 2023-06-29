5 белорусских хоккеистов выбрано на драфте НХЛ-2023. Это новый рекорд страны

Теги Нью-Джерси Флорида Анахайм Аризона НХЛ драфт НХЛ Сборная Беларуси по хоккею чемпионат Беларуси Динамо Минск Сиэтл Андрей Лошко Вадим Мороз Егор Сидоров Даниил Карпович Степан Звягин Хоккей

Рекордное количество белорусов выбрано на драфте НХЛ-2023.

Клубы лиги выбрали пять белорусских хоккеистов в завершившемся драфте – это лучший результат в истории страны.

Под 85-м номером был выбран нападающий Егор СидоровАнахайм»), под 88-м – форвард Вадим МорозАризона»), под 116-м – нападающий Андрей Лошко («Сиэтл»), под 186-м – защитник Даниил Карпович («Нью-Джерси»), под 198-м – форвард Степан Звягин («Флорида»).

Прежние рекорды страны были установлны в 2004 и 2021 годах, когда команды НХЛ закрепили права на трех белорусских игроков.

В 2004 году задрафтованы: Михаил Грабовский, Сергей Колосов, Сергей Кукушкин.

В 2021 году задрафтованы: Данила Климович, Алексей Колосов, Дмитрий Кузьмин.

4 комментария

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Давай Так
Вот што супирсерия животворящая делает.
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N-tony
Совсем непонятно почему прошли мимо Сотишвили и Аношко. В матчах, что я смотрел, они были интереснее того же Звягина.
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0
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Фанат Ференцвароша
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Меня больше удивило, что на драфте выбрали итальянца вратаря Дамиана Клара. Я знал конечно, что он претендует на драфт. Но думал, что так же прокатят, как и год назад болгарина одного Томова (или как его фамилия там). Причём итальянца не в конце выбрали, а во втором раунде. Видимо, действительно сильный игрок
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