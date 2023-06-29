5 белорусских хоккеистов выбрано на драфте НХЛ-2023. Это новый рекорд страны

Рекордное количество белорусов выбрано на драфте НХЛ-2023.

Клубы лиги выбрали пять белорусских хоккеистов в завершившемся драфте – это лучший результат в истории страны.

Под 85-м номером был выбран нападающий (« »), под 88-м – форвард (« »), под 116-м – нападающий Андрей Лошко («Сиэтл»), под 186-м – защитник Даниил Карпович (« »), под 198-м – форвард Степан Звягин («Флорида»).

Прежние рекорды страны были установлны в 2004 и 2021 годах, когда команды НХЛ закрепили права на трех белорусских игроков.

В 2004 году задрафтованы: Михаил Грабовский, Сергей Колосов, Сергей Кукушкин.

В 2021 году задрафтованы: Данила Климович, Алексей Колосов, Дмитрий Кузьмин.