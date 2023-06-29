Ротенберг о драфте НХЛ: «Приятно, что наши игроки высоко ценятся на международном уровне. Это признание работы всей системы»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Матвей Мичков Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что «Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова на драфте.

4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ. «Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне, это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде.

Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит – есть пример, когда игрок был выбран под первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу.

Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА – закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там», – сказал главный тренер СКА.

Терещенко о выборе Мичкова, Симашева и Бута на драфте: «Это работа академии «Локомотива»! Не будем забывать, что Матвей в свое время уехал в СКА из Ярославля»

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9 комментариев

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Maxximus
забыл добавить МОЕЙ 😂
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Монгольские спецслужбы
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мичков в СКА и будет играть в ближайшие 2-3 года. Филадельфии не нужен. Его взяли как актив для предстоящих обменов, пока Матвей еще не опозорился в НХЛ.
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Евгений Мешков
Шах и мат, господа
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Strannix
У него бывает хотя бы один абзац без упоминания "системы"?
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antoshka-2
системой это можно называть тогда, когда каждый клуб НХЛ в 1-2-3 раунде выберет МИНИМУМ по 1 русскому
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SuperDubina
Основная заслуга в этом конечно же Романа Ротенберга:) Роман, спасибо что Вы есть!
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HCBV
Спасибо Рома! Воспитал ребят с пелёнок по сути!
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Кеша
Не могу забыть , как Ротенберг записал Панарина в «наши воспитанники» . Видимо , после того , как Терещенко умыл гениального - ничего не оставалось делать , как дать обтекаемую оценку .
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Andrew Chepaylo
Ответ Maxximus
забыл добавить МОЕЙ 😂
Вспомнит и завтра ещё новость будет
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