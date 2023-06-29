Ротенберг о драфте НХЛ: «Приятно, что наши игроки высоко ценятся на международном уровне. Это признание работы всей системы»

Роман Ротенберг высказался о том, что «Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова на драфте.

4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта . «Аризона» взяла защитника под 6-м номером и форварда под 12-м (оба – «Локомотив»), « » – форварда (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

«Приятно, что наши хоккеисты высоко ценятся на международном уровне, это признание работы всей системы, того, что мы качественно готовим хоккеистов. Это командная работа в конкурентной среде.

Но в то же время выбор на драфте еще ни о чем не говорит – есть пример, когда игрок был выбран под первым номером, а спустя несколько лет не может найти работу.

Хочу напомнить, что СКА заключил длительный контракт с Матвеем, соглашение действует до 30 апреля 2026 года. В первую очередь ему нужно проявить себя в СКА – закрепиться в основе, выйти на лидирующие роли, добиться высоких результатов в России. 27 июля у нас будут тесты, нужно будет проявлять себя уже там», – сказал главный тренер СКА.

Терещенко о выборе Мичкова, Симашева и Бута на драфте: «Это работа академии «Локомотива»! Не будем забывать, что Матвей в свое время уехал в СКА из Ярославля»