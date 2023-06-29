Кристина Ильиных: «Ничего страшного, если пропущу Олимпиаду. Точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать»
Прыгунья в воду Кристина Ильиных сообщила, что ни за что бы не стала менять гражданство.
«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай.
Мы ж не единственные спортсмены на этом свете. Я не считаю, что именно я должна поехать на эту Олимпиаду. Все равно мы это делаем для страны, в какой‑то части. Не так, что прямо лично для себя.
Хотя, конечно, это все интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня. Я уже выступила на одной Олимпиаде. Ничего страшного, если пропущу ее в этот раз», – рассказала Ильиных.
Ильиных выступала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жайнеро – заняла 15-е место в прыжках с трехметрового трамплина.
Какой патриотичный жест, я аж замироточил.
Наверное, за ней очередь выстроилась из стран, готовых дать гражданство