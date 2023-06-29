Кристина Ильиных: «Ничего страшного, если пропущу Олимпиаду. Точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать»

Теги прыжки в воду Париж-2024 Кристина Ильиных сборная России жен (прыжки в воду) Водные виды

Прыгунья в воду Кристина Ильиных сообщила, что ни за что бы не стала менять гражданство.

«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай.

Мы ж не единственные спортсмены на этом свете. Я не считаю, что именно я должна поехать на эту Олимпиаду. Все равно мы это делаем для страны, в какой‑то части. Не так, что прямо лично для себя.

Хотя, конечно, это все интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня. Я уже выступила на одной Олимпиаде. Ничего страшного, если пропущу ее в этот раз», – рассказала Ильиных.

Ильиных выступала на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жайнеро – заняла 15-е место в прыжках с трехметрового трамплина.

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6 комментариев

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OlegLawyer
Со спортивными амбициями всё понятно. Речь не атлета, а госслужащего
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Вечно в бане
Правильно, кому нужны эти 15-е места на олимпиадах, когда можно соревноваться с белорусами и участвовать в Спартакиаде, да ещё и за бОльшие деньги.
Какой патриотичный жест, я аж замироточил.
+6
-1
+5
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Damien King
15 место на Олимпиаде в Рио.
Наверное, за ней очередь выстроилась из стран, готовых дать гражданство
+4
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aalto
все верно - главное не победа, главное участие! ну или неучастие )))
+2
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antifa rise up
Да никто не будет заставлять вас отрекаться - просто не поедете и все, хватит уже нести этот бред
+1
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