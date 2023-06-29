Боец UFC Фахретдинов – о Загитовой: «Хотелось бы, чтобы она не выкладывала фотки в купальниках, но у всех разное мировоззрение»

Теги UFC Алина Загитова Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов высказался об откровенных фотосессиях Алины Загитовой.

«Я ее не знаю, поэтому отношение высказывать не могу. Ну в купальниках я бы точно не выкладывал фотографии.

Ну опять же, у всех разное мировоззрение, хотелось бы, чтобы она так не делала, так как татарка. Хотелось бы, чтобы она в религии была и так далее, но я ее не знаю, чего говорить?» – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

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