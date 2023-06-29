Драфт НХЛ. «Чикаго» выбрал Канцерова под 44-м номером

Команды НХЛ продолжают выбор хоккеистов на драфте.

В Нэшвилле проходят со второго по седьмой раунды драфта.

Первый раунд состоялся 28 июня. Под первым номером был выбран нападающий Коннор Бедард.

В первом раунде задрафтовали трех россиян – Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба – «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия»).

Выбранные российские игроки:

Второй раунд

44. «Чикаго» – н Роман Канцеров («Металлург»);