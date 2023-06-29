Драфт НХЛ. «Чикаго» выбрал Канцерова под 44-м номером
Команды НХЛ продолжают выбор хоккеистов на драфте.
В Нэшвилле проходят со второго по седьмой раунды драфта.
Первый раунд состоялся 28 июня. Под первым номером был выбран нападающий Коннор Бедард.
В первом раунде задрафтовали трех россиян – Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба – «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия»).
Выбранные российские игроки:
Второй раунд
44. «Чикаго» – н Роман Канцеров («Металлург»);
№6 - Дмитрий Симашёв (Аризона)
№7 - Матвей Мичков (Флайерс)
№12 - Даниил Бут (Аризона)
№31 - Михаил Гуляев (Эвеланш)