Драфт НХЛ. «Чикаго» выбрал Канцерова под 44-м номером

Теги Металлург Мг Чикаго НХЛ драфт НХЛ КХЛ Роман Канцеров Хоккей

Команды НХЛ продолжают выбор хоккеистов на драфте.

В Нэшвилле проходят со второго по седьмой раунды драфта.

Первый раунд состоялся 28 июня. Под первым номером был выбран нападающий Коннор Бедард.

В первом раунде задрафтовали трех россиян – Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба – «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия»).

Выбранные российские игроки:

Второй раунд

44. «Чикаго» – н Роман Канцеров («Металлург»);

9 комментариев

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Rally
Утки вратаря из Италии драфтуют, прям интересно.
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Фёдор Кузнецов
Канцеров в Чикаго, год-два в КХЛ и можно ехать
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Камиль Мухаметшин
Костина обменяли в Тройт
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Белый офицер
И вратаря Адама Гаяна под 35 номером.
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Белый офицер
А Яма и Костин обменёны в Детройт ))
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Rally
у РФ есть ещё интересные хоккеисты, которые не задрафтованы? Из-за этих не допусков на турниры, толком этот драфт незнаю.
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Arctic_Baron
Тройт взял Августина, лучше новости уже не будет)
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Romeo_Vasiljev
Ответ Fandorin Erast
А я то думал что в первом раунде всё таки 4 наших драфтанули…а оказалось показалось)))
Не показалось вам. Всё правильно.

№6 - Дмитрий Симашёв (Аризона)
№7 - Матвей Мичков (Флайерс)
№12 - Даниил Бут (Аризона)
№31 - Михаил Гуляев (Эвеланш)
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