Маунт в «МЮ» будет получать 250 000 фунтов в неделю, с бонусами – до 300 000

Мэйсон Маунт в «Манчестер Юнайтед» может заработать 78 млн фунтов.

Как сообщалось ранее, полузащитник « » подпишет с манкунианцами контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.

По данным The Telegraph, в неделю англичанин будет зарабатывать 250 тысяч фунтов. С учетом бонусов сумма может достигать 300 тысяч.

«Челси» за футболиста с контрактом до 2024-го получит 55+5 млн фунтов. Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.