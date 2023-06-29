Маунт в «МЮ» будет получать 250 000 фунтов в неделю, с бонусами – до 300 000
Мэйсон Маунт в «Манчестер Юнайтед» может заработать 78 млн фунтов.
Как сообщалось ранее, полузащитник «Челси» подпишет с манкунианцами контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.
По данным The Telegraph, в неделю англичанин будет зарабатывать 250 тысяч фунтов. С учетом бонусов сумма может достигать 300 тысяч.
«Челси» за футболиста с контрактом до 2024-го получит 55+5 млн фунтов. Со статистикой выступлений Маунта можно ознакомиться здесь.
Ну опять же мб это реально слухи, собирались же якобы не делать как Вудворд, не переплачивать за трансферы и установить потолок зарплат до 250к и то только для лидеров. А Маунт какой лидер, он футбол топ уровня показывал 1,5-2 года и то прошлый сезон он плыл. Хз короч, мутный трансфер пока.
В Менеджере их продавать бы не стали. А в реальной жизни получить за троих почти 200 млн - фантастика. Вот и Кайседо + Вейга. И ещё останется.