Маунт в «МЮ» будет получать 250 000 фунтов в неделю, с бонусами – до 300 000

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт деньги Футбол

Мэйсон Маунт в «Манчестер Юнайтед» может заработать 78 млн фунтов.

Как сообщалось ранее, полузащитник «Челси» подпишет с манкунианцами контракт на 5 лет с опцией продления еще на один сезон.

По данным The Telegraph, в неделю англичанин будет зарабатывать 250 тысяч фунтов. С учетом бонусов сумма может достигать 300 тысяч.

«Челси» за футболиста с контрактом до 2024-го получит 55+5 млн фунтов. Со статистикой выступлений Маунта можно ознакомиться здесь.

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122 комментария

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Алекс Мелкумян
Если это правда и с суммой трансфера тоже правда - то это классический тупой трансфер МЮ с переплатой и дикой личкой. Платить за типа с годом контракта 55 млн и давать ему личку на уровне ведущих звезд АПЛ 🤦
Ну опять же мб это реально слухи, собирались же якобы не делать как Вудворд, не переплачивать за трансферы и установить потолок зарплат до 250к и то только для лидеров. А Маунт какой лидер, он футбол топ уровня показывал 1,5-2 года и то прошлый сезон он плыл. Хз короч, мутный трансфер пока.
+81
-12
+69
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Кудри Гендузи
Ответ Алекс Мелкумян
Если это правда и с суммой трансфера тоже правда - то это классический тупой трансфер МЮ с переплатой и дикой личкой. Платить за типа с годом контракта 55 млн и давать ему личку на уровне ведущих звезд АПЛ 🤦 Ну опять же мб это реально слухи, собирались же якобы не делать как Вудворд, не переплачивать за трансферы и установить потолок зарплат до 250к и то только для лидеров. А Маунт какой лидер, он футбол топ уровня показывал 1,5-2 года и то прошлый сезон он плыл. Хз короч, мутный трансфер пока.
У Санчо 350 зп, про какие «на уровне лидеров» вы тут говорите?
+42
-7
+35
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Eden Hazard
Ответ Iamliam
Раздать своих лучших игроков прямым конкурентам это конечно гениально)
кого? Ковачич травмировался через раз. Хаверц на втором месте по худшей реализации в АПЛ, Маунт не играл толком года полтора, выпал из сборной в итоге. Да ещё и последние 3 месяца не играл из-за травмы.
В Менеджере их продавать бы не стали. А в реальной жизни получить за троих почти 200 млн - фантастика. Вот и Кайседо + Вейга. И ещё останется.
+20
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Okaka
крутой трансфер
+22
-11
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FlypSide
Ответ #SharkTeam
Когда рядом Мухайло на 8 лет с дикой личкой, думаю имеет право
ну и какая у мудрика личка?
+9
0
+9
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Eden Hazard
Ответ #SharkTeam
Когда рядом Мухайло на 8 лет с дикой личкой, думаю имеет право
давно болела Сити считает зарплату в районе 100к в неделю конской?
+8
0
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Alexander Yavriantz
Ответ Алекс Мелкумян
Если это правда и с суммой трансфера тоже правда - то это классический тупой трансфер МЮ с переплатой и дикой личкой. Платить за типа с годом контракта 55 млн и давать ему личку на уровне ведущих звезд АПЛ 🤦 Ну опять же мб это реально слухи, собирались же якобы не делать как Вудворд, не переплачивать за трансферы и установить потолок зарплат до 250к и то только для лидеров. А Маунт какой лидер, он футбол топ уровня показывал 1,5-2 года и то прошлый сезон он плыл. Хз короч, мутный трансфер пока.
В очередной раз обращу внимание, что за Райса с годом контракта дали сотку. А он играл всю жизнь в середняке и никогда не был единственным опорником, каковым его скорее всего сделают в Арсенале. А Маунт я уверен, войдёт в систему Тен Хага, как влитой.
+11
-4
+7
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The Best
Ответ Eden Hazard
кого? Ковачич травмировался через раз. Хаверц на втором месте по худшей реализации в АПЛ, Маунт не играл толком года полтора, выпал из сборной в итоге. Да ещё и последние 3 месяца не играл из-за травмы. В Менеджере их продавать бы не стали. А в реальной жизни получить за троих почти 200 млн - фантастика. Вот и Кайседо + Вейга. И ещё останется.
Тем более Хаверц и Маунт сами захотели уйти и отказывались даже разговаривать о продлении контракта,такие игроки в Челси не нужны.Ковачич и Канте хрустали,такое ощущение что на спортсе люди не интересуются футболом а просто набрасывают на вентилятор даже не владея полной информацией.
+6
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MU4evainmyheart!!!
Пока этот трансфер кажется очередной переплатой. У игрока год по контракту оставался, за него 60 лямов вываливают. В Челси хотел выбить 200к в неделю вроде и МЮ вместо того, чтобы предложить эту же сумму хотя бы, накидывает сотку сверху. При всем при этом этот игрок провалил последний сезон. Но только следующий сезон покажет хороший это трансфер или очередной провал.
+7
-2
+5
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Фанат спорта01
Ответ #SharkTeam
Когда рядом Мухайло на 8 лет с дикой личкой, думаю имеет право
у мухайло Личка 97000 фунтов.
+4
0
+4
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DolJun
Ответ Alexander Yavriantz
В очередной раз обращу внимание, что за Райса с годом контракта дали сотку. А он играл всю жизнь в середняке и никогда не был единственным опорником, каковым его скорее всего сделают в Арсенале. А Маунт я уверен, войдёт в систему Тен Хага, как влитой.
у райса два было кстати
+6
-2
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Алекс Мелкумян
Ответ Alexander Yavriantz
В очередной раз обращу внимание, что за Райса с годом контракта дали сотку. А он играл всю жизнь в середняке и никогда не был единственным опорником, каковым его скорее всего сделают в Арсенале. А Маунт я уверен, войдёт в систему Тен Хага, как влитой.
У него по моему 2 года, а не один, т.к. есть опция продления на +1 сезон.
+5
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Eden Hazard
Ответ Кудри Гендузи
Так Санчо 350 фикс, о чем ты, 250 не сказать что очень много, для игрока сборной
Я конечно за Макета, жаль что ушел, и желаю удачи. Но когда ты его в сборной видел в последний раз? Зарплата до 300 для него -это перебор вообще.
+3
0
+3
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Манковский
Ответ DolJun
а почему донни с тен хагом не вышел? одного ведь плана игроки с маунтом, а под замену даже ериксен бодрее выглядел
Дай дураку порадоваться. Он там уже новый уровень видит на горизонте.
+4
-1
+3
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Streetbor
Мало того что пошли на все хотелки Челси, так и выписали жирный контракт для игрока, выполнив его все хотелки. В МЮ ничему не учатся 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+11
-8
+3
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Ruslan-Spartakforever
Опыт с санчо не научил ничему
+5
-2
+3
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trav
красный мешок бггг
+10
-8
+2
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Артем Федосеев
Нафига он только нужен,в Челси то играл не очень,за сборную так вообще почти не выпускали последнее время
+4
-2
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Dm Kznts
Ответ Рамиль Валиев
Они получили лучшего игрока Челси два года подряд. это было всего лишь сезон назад. у вас что у всех память как у Дори? ей богу если бы первым контракт подписал ММ, и сейчас были бы качели с Джеймсом, то его бы также проклинали. по факту чел выбил себе заслуженное просто намного позже. Джеймс хрустальный за 250к это конечно опора Челси. наверно так и будет всю карьеру со своим коленом переподписывать контракт. ну вас же не предаст и это главное!
я давно заметил что у акиры жутко избирательная память ;)
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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Так у них калека Джеймс получает 300к€
то ли дело наш мю где Де хеа и Санчо на двоих получают 750к.
+3
-2
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Лёха Жданчик
Ответ Jack Daniels
не стоило ли побороться за мэддисона? вышло бы явно дешевле и вроде как постабильнее по цифрам в последние сезоны
Мэдиссон редко играл 8ку...а вот Маунт на этой роли рвал Эрдевизи в свои 19-20 в составе Витесса и это при Аяксе ТенХага
+2
-1
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Александр Колосов
Ответ DolJun
а почему донни с тен хагом не вышел? одного ведь плана игроки с маунтом, а под замену даже ериксен бодрее выглядел
Я думаю, что проблемам в физ форме. Донни ведь ни при одном тренере не заиграл, не только у Тен Хага
+1
0
+1
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Манковский
Ответ Кудри Гендузи
У Санчо 350 зп, про какие «на уровне лидеров» вы тут говорите?
Санчо дали з/п из-за статуса. В Дортмунде он показывался уровень, который этому рентбоевскому полену и не снился и которого он никогда не достигнет.
+3
-2
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The Best
Понятно почему он только в МЮ хотел перейти)
+3
-2
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Акира_1
Теперь понятно, почему он так хотел в МЮ. Хаха фанаты красных рассказали про повышение. Ну да Маунт пошёл на повышение ЗП, которую ему в Челси не дали, потому что не играет он на такие деньги. 🤣
+8
-7
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