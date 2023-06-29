«Арсенал» купит Тимбера за 42+5 млн евро у «Аякса». Медосмотр защитника – в ближайшие дни

«Арсенал» согласовал трансфер Юрриена Тимбера с «Аяксом».

По информации De Telegraaf, защитник обойдется «канонирам» в 42 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до 2028 года. В ближайшие дни игрок сборной Нидерландов пройдет медосмотр.

За 34 игры в Эредивизи-2022/23 забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.