«Арсенал» купит Тимбера за 42+5 млн евро у «Аякса». Медосмотр защитника – в ближайшие дни
«Арсенал» согласовал трансфер Юрриена Тимбера с «Аяксом».
По информации De Telegraaf, защитник обойдется «канонирам» в 42 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до 2028 года. В ближайшие дни игрок сборной Нидерландов пройдет медосмотр.
За 34 игры в Эредивизи-2022/23 Тимбер забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В этом сезоне уже собирается довольно таки мощная команда, с точечными усилениями из футболистов звёздного калибра.
Арсеналу только удачи в новом сезоне, очень интересно будет наблюдать за ней.
можно было бы взять Кансело,но Сити вряд-ли отдаст его меньше чем за 70млн,а платить за 29-летнего 70млн такое себе.
у Юнайтед на лавке сидят Мага и Санчо за 80
у Челси мудрик за 70+30
у Сити пол команды за 50млн на замене.
чем арсенал хуже?
так что с деньгами нет проблем от слова совсем,просто сам кронке скупердяй а сейчас управление в спортивной среде перешло к его сыну который справляется очень хорошо,почти все команды кронке выступают очень сильно в своих лигах.