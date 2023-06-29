«Арсенал» купит Тимбера за 42+5 млн евро у «Аякса». Медосмотр защитника – в ближайшие дни

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер деньги Футбол

«Арсенал» согласовал трансфер Юрриена Тимбера с «Аяксом».

По информации De Telegraaf, защитник обойдется «канонирам» в 42 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до 2028 года. В ближайшие дни игрок сборной Нидерландов пройдет медосмотр.

За 34 игры в Эредивизи-2022/23 Тимбер забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Blaumerc
в прошлом сезоне у Арсенала была симпатичная, молодая и дерзкая команда, которая (относительно) прыгнула выше головы, потому что в начале сезона никто не ожидал от неё борьбу за АПЛ с МС.
В этом сезоне уже собирается довольно таки мощная команда, с точечными усилениями из футболистов звёздного калибра.
Арсеналу только удачи в новом сезоне, очень интересно будет наблюдать за ней.
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Siriusblack
Арсенал прилично усиляется, Хавертц , Райс , Тимбер
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Фанат спорта01
Ответ Вадим Слуцкий
А как насчёт левого защитника? Зина всё же "защитником" только называется.
так артете нужен именно Зина,а не классический левый защитник.
можно было бы взять Кансело,но Сити вряд-ли отдаст его меньше чем за 70млн,а платить за 29-летнего 70млн такое себе.
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Александр Колосов
Ну учитывая, что первую часть сезона на одном Салиба выезжали в обороне, это неплохое усиление. Поздравляю фанов канониров!
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Фанат спорта01
Ответ ta-tosha
Феномена Вайта куда будут девать? Тимбер с фланга его явно вытеснит, а на ЦЗ он слабее Габи-Салиба. 50М на лавку присадят?
а чё бы нет?
у Юнайтед на лавке сидят Мага и Санчо за 80
у Челси мудрик за 70+30
у Сити пол команды за 50млн на замене.
чем арсенал хуже?
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Фанат спорта01
Ответ gukmamop
где Кроенке нашел деньги?)
у Кронке состояние в 13млрд $+6команд в НХЛ(Колорадо), НФЛ(ЛА ремс),НБА(Денвер) и АПЛ(Арсенал),(Колорадо маммоф)лакросс и МЛС(Колорадо рапидс).
так что с деньгами нет проблем от слова совсем,просто сам кронке скупердяй а сейчас управление в спортивной среде перешло к его сыну который справляется очень хорошо,почти все команды кронке выступают очень сильно в своих лигах.
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Вова Тищенко
Ну ,Арси будет в следующем сезоне бороться за Чемпионство
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очумелый
Кронка богатый,просто шейхи прикрываются ,,суверенными фондами,,а там сотни миллиардов.....
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gangs
Ответ Фанат спорта01
и тот и другой к арсеналу относятся нормально.
Это глоры красных чертей из манчестера и отдельные персонажи от челси
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ta-tosha
Феномена Вайта куда будут девать? Тимбер с фланга его явно вытеснит, а на ЦЗ он слабее Габи-Салиба. 50М на лавку присадят?
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Peter Parker
Английский бревна напряглись…
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Человек1991
Ответ JuVero
в центр. в сборной он правого центрального играет просто, при схеме в 3цз
он справа всегда играл раньше , и даже лучше чем в центре.)
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MU4evainmyheart!!!
Хороший трансфер. Может и в центре защиты и справа сыграть.
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Вадим Слуцкий
А как насчёт левого защитника? Зина всё же "защитником" только называется.
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WelcomeBackPURE
Топ трансфер для арсенала
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Marcus-light
Ответ ta-tosha
Феномена Вайта куда будут девать? Тимбер с фланга его явно вытеснит, а на ЦЗ он слабее Габи-Салиба. 50М на лавку присадят?
Играя дважды в неделю сильнейшим составом травм не избежать. В прошлом году всё было аномально хорошо, не считая Жезуса (да и то Нкетиа выдал перфоманс) и Сали бы в конце. Глупо ожидать повторения. Да травма спины часто становится хронической
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batterbin
Ответ artemio303
Радует как Арсенал усиливается. Ещё бы Кайседо в пару к Райсу, было бы супер)
Райса уже купили? Я что-то пропустил?
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batterbin
Ответ Фанат спорта01
у Кронке состояние в 13млрд $+6команд в НХЛ(Колорадо), НФЛ(ЛА ремс),НБА(Денвер) и АПЛ(Арсенал),(Колорадо маммоф)лакросс и МЛС(Колорадо рапидс). так что с деньгами нет проблем от слова совсем,просто сам кронке скупердяй а сейчас управление в спортивной среде перешло к его сыну который справляется очень хорошо,почти все команды кронке выступают очень сильно в своих лигах.
Батя сам заработал, вот и знал цену деньгам. Миллиардер миллиардером, а лишние 100 фунтов не переплачивал никогда. К сожалению, нынешние реалии таковы, что нужно платить и платить много, если есть какие-то амбиции.
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Артур Ганненко
Ответ artemio303
Радует как Арсенал усиливается. Ещё бы Кайседо в пару к Райсу, было бы супер)
Денег не хватит, уже больше чем на 200 лямов накупили
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artemio303
Ответ Артур Ганненко
Денег не хватит, уже больше чем на 200 лямов накупили
Да, это было бы чересчур круто) Наверное больших трансферов больше не будет, хотя, кто знает
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Антон Казанский
Ответ Доминатор3000
По ситуации. Сменщик Уайта или Салиба. Но если будет лучше,место его.
И потом: какой Салиба? У этого древа высота 179 см!
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Crazy Writer
Ответ GoonerLt
стоп. почему одним Райсом? Парти продадут только если еще одного купит, слухи о Лавии, Фафана, Кайседо. Да еще и жорж есть, хорошо отыграл после покупки. так что за опорку не переживайте и непридумывайте такие варианты как Одегард в опорке:)))
Дак он же играл несколько игр в этом сезоне в опорке. Это не на пустом месте мною придумано. Ну вот из текущих если верить всему что есть - уход джаки и парти, приход Райса. Есть еще Жора, но с ним ваще непонятно как в итоге все будет. И сколько у него контракта осталось. +1 профильный опорник еще 1 все таки нужен. Не Райсом единым чтобы в ТО укрепляться-усиливаться, раз уж обновление-омоложение проводят.
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Azizboy
Тупой и бесполезный трансфер он не стоит таких денег развели арсенол
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rambo
ну может чтобы справа был аналог Зинченко, чтобы Тирни не страдал от игры в центре
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gangs
Топовое подписание. Тимбер аналог Уокера или Аке, который может сыграть на нескольких позициях в защите, умеющий смещаться в центр и играть ложного фулбэка. Культура паса на высоком уровне, атлетичен и быстр.
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