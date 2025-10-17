Артем Сериков: «У нас с женой есть традиция, что перед игрой посуду мою и уборку делаю я. Для меня это про расслабление. Наушники надеваю, включаю музыку на полную»

Артем Сериков рассказал, что моет посуду и делает уборку перед матчами.

– Что в вашей карьере произвело впечатление «вау»?

– Для меня важны не столько голы, сколько красивые передачи. Помню, что в первом сезоне в «Нефтехимике » были у меня красивые передачи, когда с разворота или не глядя проходили пасы. Для меня кайф, когда вот такие передачи проходят.

Понятное дело, что гол в свое время от красной линии – это очень хорошо, но если сравнивать обычный гол и вот такие передачи, то я выберу второе.

Самый яркий момент в жизни – это попадание в КХЛ . Это была цель. Я тогда объективно себя оценивал. Был пройден большой и сложный путь – в молодежке смены клубов, длинный путь до КХЛ. И все сложилось так хорошо! Оставили меня в главной команде на сезон, а тогда состав и тренерский штаб состояли из звезд. Для меня это самое яркое.

– Какие у вас есть традиции?

– У нас с женой есть такая традиция, что перед игрой посуду мою и уборку делаю я. Для меня это про расслабление. Я наушники надеваю и включаю музыку на полную, что вообще ничего не слышно.

Уборка занимает где-то час, но за это время я пытаюсь осмыслить какие-то игровые и жизненные моменты. Думаю обо всем. Самое смешное, что в наушниках ничего не слышно, а жена может из-за угла выйти и напугать (смеется), – сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков .