Щитов о расширенном составе «России 25»: «Ребята должны понимать, что на них рассчитывают. Для них это дополнительный стимул. Штаб сборной держит все под контролем»

Никита Щитов оценил состав «России 25» на Кубок Первого канала.

В расширенный список вошли 53 человека, представляющие 15 клубов FONBET КХЛ. Команду возглавляет Роман Ротенберг.

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске. 

«В расширенном составе сборной на Кубок Первого канала очень много кандидатов. Понятно, что на турнире сыграют не все, очень многие отсеются. Но ребята должны понимать, что на них рассчитывают. Для них это является дополнительным стимулом.

Все это показывает, что штаб сборной работает и держит все под контролем. Работа идет», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
сборная России U25
