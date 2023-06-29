В МИД РФ назвали ксенофобией санкции Чехии против российских спортсменов
В МИД РФ прокомментировали решение Чехии ввести санкции против российских спортсменов.
Ранее чешское правительство одобрило запрет на участие спортсменов и команд, представляющих Россию, в соревнованиях на территории Чехии.
«Ксенофобия», – цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову «СЭ».
Спорт должен быть вне политики и объединять людей, а не служить инструментом политического давления. Если бы чехи ввели адресные санкции против спортсменов, замеченных в поддержке военных действий, это было бы логично. Но вводить санкции просто по принадлежности к нации - это попахивает нацизмом.
у Россиян нет морального права осуждать США, у других есть но точно не у вас