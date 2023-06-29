В МИД РФ назвали ксенофобией санкции Чехии против российских спортсменов

Теги Олимпийская сборная России Политика Мария Захарова Биатлон

В МИД РФ прокомментировали решение Чехии ввести санкции против российских спортсменов.

Ранее чешское правительство одобрило запрет на участие спортсменов и команд, представляющих Россию, в соревнованиях на территории Чехии.

«Ксенофобия», – цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову «СЭ».

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7 комментариев

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Vlad Zakirov
Ответ ретроградный меркурий
Глупый комментарий. Во-первых, чехи ввели запрет для всех спортсменов из России, а не только поддерживающих СВО. Во-вторых, бомбежка Вьетнама, Ирака, Афганистана нисколько не мешали американским спортсменам участвовать во всех Олимпиадах, точно так же, как хорватам и боснийцам, бодро вырезавшим сербов во время югославской войны (равно как и наоборот), никто не препятствовал участвовать в Олимпийских играх в 90-х. Израильтяне годами воюют против арабов - что-то никто не говорит о том, что израильтян надо отлучить от мирового спорта. Спорт должен быть вне политики и объединять людей, а не служить инструментом политического давления. Если бы чехи ввели адресные санкции против спортсменов, замеченных в поддержке военных действий, это было бы логично. Но вводить санкции просто по принадлежности к нации - это попахивает нацизмом.
Так когда бомбили грозный тоже никого не отстранили, да и в Афгане, вьетнаме,сирии отмечались
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Ярик01
Иногда стоит уточнять значения вУмных слов в словарике, даже завсегдатаю алкомаркетов
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#nikon
Ксенофобии в этом решении не больше 10%. Остальное - трезвый расчёт.
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ретроградный меркурий
Ответ Arima Baki
Комментарий удален модератором
Глупый комментарий. Во-первых, чехи ввели запрет для всех спортсменов из России, а не только поддерживающих СВО. Во-вторых, бомбежка Вьетнама, Ирака, Афганистана нисколько не мешали американским спортсменам участвовать во всех Олимпиадах, точно так же, как хорватам и боснийцам, бодро вырезавшим сербов во время югославской войны (равно как и наоборот), никто не препятствовал участвовать в Олимпийских играх в 90-х. Израильтяне годами воюют против арабов - что-то никто не говорит о том, что израильтян надо отлучить от мирового спорта.
Спорт должен быть вне политики и объединять людей, а не служить инструментом политического давления. Если бы чехи ввели адресные санкции против спортсменов, замеченных в поддержке военных действий, это было бы логично. Но вводить санкции просто по принадлежности к нации - это попахивает нацизмом.
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Arima Baki
Ответ ретроградный меркурий
Глупый комментарий. Во-первых, чехи ввели запрет для всех спортсменов из России, а не только поддерживающих СВО. Во-вторых, бомбежка Вьетнама, Ирака, Афганистана нисколько не мешали американским спортсменам участвовать во всех Олимпиадах, точно так же, как хорватам и боснийцам, бодро вырезавшим сербов во время югославской войны (равно как и наоборот), никто не препятствовал участвовать в Олимпийских играх в 90-х. Израильтяне годами воюют против арабов - что-то никто не говорит о том, что израильтян надо отлучить от мирового спорта. Спорт должен быть вне политики и объединять людей, а не служить инструментом политического давления. Если бы чехи ввели адресные санкции против спортсменов, замеченных в поддержке военных действий, это было бы логично. Но вводить санкции просто по принадлежности к нации - это попахивает нацизмом.
я точно ждал комментарий про США, хорошо что не написал- "а чо им можно а нам нельзя?" . а давайте разберемся, первая группа - те где Россия сама воевала: Вьетнам, Сирия, Ливия, Афганистан. вторая группа где Россия имела право вето но не то что сделала а наоборот поддержала: Ирак, Афганистан. третья группа те кто и вправду это заслуживал: Сербы полностью это заслужили, большая часть вооруженных Югославии были сербами и среди погибших хорватов и босяков большинство гражданские и их намного больше чем сербов, одна Сребреница чего стоит.
у Россиян нет морального права осуждать США, у других есть но точно не у вас
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Arima Baki
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