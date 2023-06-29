В МИД РФ назвали ксенофобией санкции Чехии против российских спортсменов

В МИД РФ прокомментировали решение Чехии ввести санкции против российских спортсменов.

Ранее чешское правительство одобрило запрет на участие спортсменов и команд, представляющих Россию, в соревнованиях на территории Чехии.

«Ксенофобия», – цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову «СЭ».