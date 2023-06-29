Костомаров показал тренировку с протезами: «Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!😎»
Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировки на протезах.
«😎🤟 Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать! 😎» – написал фигурист в инстаграме.
Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе он попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.
«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪
Роман, пусть всё сбудется!
Что ж, Роман - нереальный молодец. Чтобы то ни было, но сейчас технологии шагнули вперед. У нас в Европе люди на управляемых инвалидных колясках на полной скорости гоняют по велосипедным дорожкам и спокойно катаются в сауны и спа, работают в крупных компаниях. Очень правильная позиция - инвалидность в голове, а не в жизни, все люди должны иметь равные возможности. Верю, что Роману подберут отличные протезы, и все у него будет отлично дальше. Главное, что жив.