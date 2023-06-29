Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировки на протезах.

«😎🤟 Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать! 😎» – написал фигурист в инстаграме.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе он попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪