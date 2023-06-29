Костомаров показал тренировку с протезами: «Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!😎»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду видео Фигурное катание

Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировки на протезах.

«😎🤟 Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать! 😎» – написал фигурист в инстаграме.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе он попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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46 комментариев

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Vadim Vadiara
Вот это сила воли. Мужик настоящий!
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scorp19
Нихрена он шпарит... Дарт Вейдер на минималках. Все его уже похоронили, а он людей с полными конечностями спокойно сделает.
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Ирина С
Если честно - до слёз. Невероятно хочется поддержать этого сильного и несломленного человека! Веры, надежды, любви, силы, удачи! Пусть всё станет хорошо!
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katanie-na-ldu
Большой молодец... И до чего приятно видеть его очаровательную улыбку!
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Manatusik
Невероятно крут!
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Natali D
Роман, вы крутой! Дальше - больше!
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figureskating_54
Спасибо за видео, значит, не зря мы молились и продолжаем!
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Koriandr
До слез!!!! Он ещё на коньки встанет😎😎😎😎
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svaz
это же заново научиться жить фактически, успехов в этом нелегком пути
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Ir_rish
Невероятно! Вот от чего действительно- мороз по шкуре...
Роман, пусть всё сбудется!
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Константин Анкл
МУЖЧИНА.
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Amneris
Охх..значит, правду писали, что и кисти рук ампутированы.
Что ж, Роман - нереальный молодец. Чтобы то ни было, но сейчас технологии шагнули вперед. У нас в Европе люди на управляемых инвалидных колясках на полной скорости гоняют по велосипедным дорожкам и спокойно катаются в сауны и спа, работают в крупных компаниях. Очень правильная позиция - инвалидность в голове, а не в жизни, все люди должны иметь равные возможности. Верю, что Роману подберут отличные протезы, и все у него будет отлично дальше. Главное, что жив.
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Татьяна Макарова
Молодец, чемпион! Успехов тебе.
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armageddon123456
Кто тут мужик?! Вот он мужик! Человечище!
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Навигатор Дзюбы
Если бы наша Паралимпийская сборная не была бы забанена, он бы наверняка постарался в каком-нибудь виде спорта зацепить еще одну золотую олимпийскую медаль!
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Е...С
Пример как нужно бороться!
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ретроградный меркурий
Как приятно видеть улыбку Романа! Мы за него все держали пальцы крестиком. Врачи выиграли схватку за его жизнь, теперь желаю Костомарову выиграть битву у депрессии за полноценную жизнь, со всеми её радостями и новыми успехами. Верю, что он снова вернётся на лёд.
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ЮИ
Это безумно важно, что Роман подаёт пример того, как не сдаваться, как бороться и побеждать в таких обстоятельствах! Это вызывает огромное уважение и восхищение его мужеством и настроем!
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Кочевник71
Роман, человечище!!!! Вот сила воли!!! Все у тебя получится!!!!
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Сергей Жарковский
Роман, ты великий спортсмен! Гордимся!👏👏👏👏👏👏👏
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Antoniom
И все-таки пальцев тоже нет. СМИ были правы, как бы их не обвиняли. Тяжело смотреть... Но жизнь одна и нужно карабкаться. Роман справится, волевой мужик.
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Irina037
Улыбается,значит поверил в себя
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Alexey Sevruk
Просто монстр!! Не сдается!!
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Алё? Алёна
Это должно вселять надежду! Молодец!
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Loki Loki
Ответ Навигатор Дзюбы
Если бы наша Паралимпийская сборная не была бы забанена, он бы наверняка постарался в каком-нибудь виде спорта зацепить еще одну золотую олимпийскую медаль!
что значит постарался зацепить? он бы 100% выиграл бы золото
+9
-2
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