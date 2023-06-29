Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»
Поль Погба высказался о гибели подростка от выстрела полицейского во Франции.
17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.
«Покойся с миром, Наэль, мои соболезнования маме и семье.
Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться... Пусть свершится правосудие», – написал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.
«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере
Меньян о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз»
ничего нового)
а после вас остановила полиция и вы нажали педаль в пол?!)
речь про тяжесть преступления
мозг если есть такое творить не будешь и в 17 лет и в 30
По прошествии этого периода терпимость сойдёт на нет
Полицейский увидев что юноша не захотел с ним делиться, достал пистолет, которым сутки ранее смертельно ранил арабскую бабушку переходившую дорогу в неположенном месте, и выпустил всю обойму, при этом с ненавистью процедив "в цветах французского флага нет черного и жёлтого". После скрылся с места преступления, случайно уронив фотографию с изображенными людьми в белых балахонах и колпаках
«Вместе мы отберем Францию у коррупционеров! У богатых! У тех, кто угнетал целые поколения и кормил нас мифами о небывалых возможностях, и мы возвратим его вам — цветным! Теперь Франция ваша! Никто вам не помешает, делайте что хотите. Только начните со штурма Парижа и освобождения черных. Выйдите, кто готовы служить, и мы поднимем армию. Власть предержащие будут выкурены из своих развратных гнезд. И изгнанные в этот холодный и жестокий мир, пусть попробуют выжить. Суд решит их судьбу. Мы разделим их богатства! Кровь их прольется! Вся полиция останется, поскольку научится служить истинному правосудию. Это великая страна. И она все вытерпит! Франция будет жить!»
Только не рассказывайте об этом всяким разным BLMщикам - они всё равно не поймут.
Кто ещё из расистов не высказался? Особенно цинично выглядит, когда 17-летнего преступника называют ребёнком и ангелочком.
мне не интересно ваше мнение про русских и европейцев
вам с такими темами не на спортивном сайте обсуждать а в гостях у Скабеевой)
что за ерунду вы городите вообще))
какие права у нас есть или нет это решать нам а не Вам))
В этом году уже троих так пристрелили.
В прошлом - 13.
Но, там Мбаппе не комментировал, поэтому всем было пофигу.