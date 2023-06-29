Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»

Поль Погба высказался о гибели подростка от выстрела полицейского во Франции.

17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

«Покойся с миром, Наэль, мои соболезнования маме и семье.

Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться... Пусть свершится правосудие», – написал полузащитник « » и сборной Франции.

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