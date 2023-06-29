Погба о гибели юноши от выстрела полицейского во Франции: «Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия происшествия Поль Погба Футбол

Поль Погба высказался о гибели подростка от выстрела полицейского во Франции.

17-летний юноша по имени Наэль, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и не остановился. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь. Врачи пытались его реанимировать, но подросток скончался. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

«Покойся с миром, Наэль, мои соболезнования маме и семье.

Никто не заслуживает смерти в 17 лет, и уж тем более за отказ подчиниться... Пусть свершится правосудие», – написал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.

«Жаль мою Францию». Мбаппе о том, что полицейский застрелил 17-летнего юношу в Нантере

Меньян о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции: «Одних и тех же людей ошибки приводят к смерти каждый раз»

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63 комментария

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Безумный Макс
ммм опять копы виноваты а тот кто угнал машину и действительно угрожал жизням людям жертва)
ничего нового)
+104
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Илья Сутурин
черным до 18 лет вообще убивать можно, ну вы чё ребят!
+54
-1
+53
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Безумный Макс
Ответ Yujanin
кто не делал в таком возрасте глупостей?!Сразу стрелять?
вы уганяли машину в 17 лет гоняя по городу и потенциально угрожая жизни прохожишь в том числе и детям?
а после вас остановила полиция и вы нажали педаль в пол?!)
речь про тяжесть преступления
мозг если есть такое творить не будешь и в 17 лет и в 30
+48
-2
+46
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Манковский
Правосудие уже свершилось
+27
-1
+26
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Pierre Dunn
Правосудие свершилось - преступник застрелен..
+23
0
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RW7
Да дайте уже неграм порезвиться полгодика, пусть убивают, грабят, насилуют. А полиция смотрит, вместе с Меньянами, Мбаппе и пр.
По прошествии этого периода терпимость сойдёт на нет
+16
-1
+15
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Pok_Toholo
Ответ kun.daniel
Комментарий удален пользователем
Наэль угнал машину чтобы поскорее доставить продукты и воду голодающим и изнывающим от жажды детям Африки, продовольствие он купил сам на деньги что заработал трудясь грузчиком по двадцать часов в портах Франции.
Полицейский увидев что юноша не захотел с ним делиться, достал пистолет, которым сутки ранее смертельно ранил арабскую бабушку переходившую дорогу в неположенном месте, и выпустил всю обойму, при этом с ненавистью процедив "в цветах французского флага нет черного и жёлтого". После скрылся с места преступления, случайно уронив фотографию с изображенными людьми в белых балахонах и колпаках
+18
-4
+14
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QWertY
Мбаппе на бронемашине:
«Вместе мы отберем Францию у коррупционеров! У богатых! У тех, кто угнетал целые поколения и кормил нас мифами о небывалых возможностях, и мы возвратим его вам — цветным! Теперь Франция ваша! Никто вам не помешает, делайте что хотите. Только начните со штурма Парижа и освобождения черных. Выйдите, кто готовы служить, и мы поднимем армию. Власть предержащие будут выкурены из своих развратных гнезд. И изгнанные в этот холодный и жестокий мир, пусть попробуют выжить. Суд решит их судьбу. Мы разделим их богатства! Кровь их прольется! Вся полиция останется, поскольку научится служить истинному правосудию. Это великая страна. И она все вытерпит! Франция будет жить!»
+17
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+13
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BZB
Если полицейский действовал в соответствии с ведомственными инструкциями, то он абсолютно прав. Независимо кого он застрелил. В нашем законе о полиции все это досконально расписано. Думаю во Франции также.
+12
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Alex
90% преступлений совершается темными ребятами. а потом всякие по этим уголовникам слезы льют.
+12
-4
+8
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Mohnatiy
Не исключаю, что правосудие как раз уже и свершилось.
Только не рассказывайте об этом всяким разным BLMщикам - они всё равно не поймут.
+6
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Дядя ТУРА
Ответ Yujanin
кто не делал в таком возрасте глупостей?!Сразу стрелять?
Я не делал
+6
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Заяцволк
Ответ Ярик01
В "нашем законе о полиции" нет огня на поражение при административных нарушениях (для ГИБДД) или при нетяжких уголовных, а для остановки транспортного средства огонь в человека не производится.
Ст. 19 п. 2 и 3, применение силы, если промедление опасно для жизни кого-либо. Очевидно, и применение оружия сюда включено, всё чётко
+6
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azax
Разгромите там всю Францию теперь!
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Flavius
Мбаппе, Погба, Кунде

Кто ещё из расистов не высказался? Особенно цинично выглядит, когда 17-летнего преступника называют ребёнком и ангелочком.
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Ярик01
Ответ BZB
Если полицейский действовал в соответствии с ведомственными инструкциями, то он абсолютно прав. Независимо кого он застрелил. В нашем законе о полиции все это досконально расписано. Думаю во Франции также.
В "нашем законе о полиции" нет огня на поражение при административных нарушениях (для ГИБДД) или при нетяжких уголовных, а для остановки транспортного средства огонь в человека не производится.
+4
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Борис Громов
у темнокожих ребят какое-то свое представление о правосудии
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Безумный Макс
Ответ Yujanin
душнила
вам бы лексикон подтянуть)
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Безумный Макс
Ответ Bishkek Reds
Вы для Европы нецивилизованные дикие племена. Когда же вы поймете. Европейцы лучше руку пожмут по бизнесу родненьким туркам, которых они знают с 10 века.
как это относится к той теме которая тут обсуждает?)
мне не интересно ваше мнение про русских и европейцев
вам с такими темами не на спортивном сайте обсуждать а в гостях у Скабеевой)
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Безумный Макс
Ответ Bishkek Reds
Приплёл, потому, что вы постоянно играете роль защитников Европы тут в то время как исторически у вас такого право даже нет.
интересно это когда мы играли роль защитников Европы?!)
что за ерунду вы городите вообще))
какие права у нас есть или нет это решать нам а не Вам))
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Безумный Макс
Ответ Bishkek Reds
Отличная фантазия у представителя страны, граждане которой сейчас скитаются по всему миру как релоканты. Откуда у вас такая ненависть к мигрантам, темнокожим и т.д в Европе? Какая связь между Европой и Россией? Я никогда этого не понимал. Исторически, те же арабы и турки ближе к Европе чем русские по менталитету. Так что не надо тут играть роль защитников Европы. Напомню, что первая большая война между европейскими христианами и мусульманами произошла в 7 веке - Византия против первых мусульман 7 века. В 7 веке такой нации как "русские" не было. Это означает, что к Европе культурно и ментально ближе все нынешние мигранты: алжирцы, маракконцы, турки, африканцы и так далее. То, что вы тут играете роль защитников Европы на спортсе это очень смешно. Вы для европейцев чужие. Сами европейцы ближе к нынешним мигрантам.
молодец приплёл Россию и русских))
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Михаил Сафонов
Оно свершилось как бы
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Flavius
Ответ BZB
Если полицейский действовал в соответствии с ведомственными инструкциями, то он абсолютно прав. Независимо кого он застрелил. В нашем законе о полиции все это досконально расписано. Думаю во Франции также.
Во Франции в 2017 году тоже приняли закон, по которому полицейским разрешено стрелять, если они считают движущийся автомобиль опасным для своей жизни или других людей.

В этом году уже троих так пристрелили.
В прошлом - 13.
Но, там Мбаппе не комментировал, поэтому всем было пофигу.
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MosFzz
Автомобиль - источник повышенной опасности. Помимо того, что угон является преступлением сам по себе, лихо удирая от полиции, он мог отправить на тот свет ещё парочку-другую непричастных мимопроходилов. Коп сделал все правильно. Соблюсти процедуру и шмалять на поражение - единственный выход.
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Blaumerc
Ответ Zenith forever
Ерунда, темные ребята - нормальные, преступники - это обычно арабы.
тоже ерунда
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