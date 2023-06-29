«Локомотив» подписал форварда «Сочи» Сарвели. Контракт – на 3 года

«Локомотив» объявил о переходе Владислава Сарвели.

Нападающий « » подписал контракт с « » на 3 года. Сарвели будет выступать за московский клуб под 8-м номером.

Сообщалось, что трансфер обойдется «Локо» в миллион евро.

В прошедшем сезоне провел 26 матчей в Мир , забив 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.