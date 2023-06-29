«Локомотив» подписал форварда «Сочи» Сарвели. Контракт – на 3 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Владислав Сарвели Сочи Футбол

«Локомотив» объявил о переходе Владислава Сарвели.

Нападающий «Сочи» подписал контракт с «Локомотивом» на 3 года. Сарвели будет выступать за московский клуб под 8-м номером.

Сообщалось, что трансфер обойдется «Локо» в миллион евро.

В прошедшем сезоне Владислав Сарвели провел 26 матчей в Мир РПЛ, забив 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

36 комментариев

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Roman Araslanov
Атутти Аванти
+56
-6
+50
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Сахарный ватник
Взяли итальянца почти за копейки в такие непростые времена.
+25
-2
+23
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Всё знаю
Конечно непонятный трансфер.
4 гола в 26 матчах - это сильно.
+26
-4
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Egor Aleksandrovich
Ответ Всё знаю
Конечно непонятный трансфер. 4 гола в 26 матчах - это сильно.
так он и стоит 1 млн евро)
хотели Конате из Ахмата, забившего в районе 10 за сезон - за него сразу же запросили от 4. вот и вся разница.
+19
0
+19
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Фут.Боль
Ответ Dmitry Orlov
Второй после Франческо Руополо итальянец в Локо. Однако, с трудом представляю, как его хотят вписать в текущую игру Локо. upd. третий)
А как же Пелиццоли?)
+16
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+16
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Dmitry Orlov
Второй после Франческо Руополо итальянец в Локо.

Однако, с трудом представляю, как его хотят вписать в текущую игру Локо.

upd. третий)
+17
-2
+15
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Фут.Боль
Ответ Всё знаю
Конечно непонятный трансфер. 4 гола в 26 матчах - это сильно.
В Крыльях смотрелся хорошо. Прошлый сезон в Сочи выдался не особо результативным.
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Roman Araslanov
Атутти Аванти
Владислав Сарвели!🇮🇹🍕👌
+10
-2
+8
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Dmitry Orlov
Ответ Roman Araslanov
Атутти Аванти
Теперь весь ВГИК и вся Италия будут болеть за Локо.
+10
-2
+8
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Dmitry Orlov
Ответ Артём Амирджанян
А на замену Дзюбе, Глушенкову, Ракову, Изидору или Пиняеву?
Скорее, на замену Камано. Или вторым форвардом в пару к Дзюбе.
+6
0
+6
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Фут.Боль
Ответ Евгений Толкачев
Не в обиду болельщикам Локо, но пусть Локомотив сменит название на Крылья Советов-2...
Крылья на Чертаново 2 не сменили и Локо незачем.
+5
0
+5
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pichevique
Андреев собирает друзей в Локо!
Влад хороший качественный игрок, забил тому же Локо в финале кубка в 2021 году, наравне с Зиньковским, Сергеевым и прочими был одним из лидеров тех Крыльев. Затем решил пойти на повышение и перешел в состав аж серебряного призера - ФК Сочи. Правда по факту оказался не в серебряном призере, а в какой-то неведомой помойке без задач, тренеров и целей, но даже в такой обстановке прочно оказался на скамейке запасных , проиграв конкуренцию таким мастерам как Мелкадзе, Бурмистров, Джорджевич. Но Андреев не дает в обиду своих, только вперед!

Ну, а в Локо теперь просто открыта дорога, берегись Дзюба, Глушенков, Пиняев и Изидор, приморская звезда едет!
+7
-3
+4
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Dmitry Orlov
Ответ Фут.Боль
А как же Пелиццоли?)
Блин, точно)
+4
0
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Евгений Толкачев
Ответ pichevique
Андреев собирает друзей в Локо! Влад хороший качественный игрок, забил тому же Локо в финале кубка в 2021 году, наравне с Зиньковским, Сергеевым и прочими был одним из лидеров тех Крыльев. Затем решил пойти на повышение и перешел в состав аж серебряного призера - ФК Сочи. Правда по факту оказался не в серебряном призере, а в какой-то неведомой помойке без задач, тренеров и целей, но даже в такой обстановке прочно оказался на скамейке запасных , проиграв конкуренцию таким мастерам как Мелкадзе, Бурмистров, Джорджевич. Но Андреев не дает в обиду своих, только вперед! Ну, а в Локо теперь просто открыта дорога, берегись Дзюба, Глушенков, Пиняев и Изидор, приморская звезда едет!
Все по факту)
+3
0
+3
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Аркадий Аркадич
Ответ Артём Амирджанян
А на замену Дзюбе, Глушенкову, Ракову, Изидору или Пиняеву?
Ну, судя по тому, что Дзюбе осталось полтычка до дурки или онлифанса - скорее всего первый вариант.
+7
-5
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snegoviq
Ответ Roman Araslanov
Атутти Аванти
новый Баджо
+2
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Тыр Пырыч
Это ,,якорь" вагонетке приличный
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Владислав Романов
Локомотив за Крылышками подбирает😁
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Topordo
Сомнительное усиление, но посмотрим.
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dimur
Локомотив-Чертаново.
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Sergeev55
смешные ценники на российских пешеходов! 😁 😆
Сочи его у Самары покупали больше, чем за 1 млн. евро. 😉😉
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Сергей Сунчилиев
Время покажет правильный ли трансфер. В Крыльях Сарвели смотрелся не плохо, в Сочи что то не заладилось. Может быть присутствие рядом бывших ( ну и нынешних) одноклубников Пиняева и Глушенкова придадут Владиславу уверенности
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Dan Kennedy
Теперь они не железнодорожники, а "Черти из Черкизово".

Ну тем веселее сезон будет, игрок-то неплохой.
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Михаил Савченко
Нападающий оборонительного плана, судя по статистике
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Иван Егурнов
Ответ Dmitry Orlov
Второй после Франческо Руополо итальянец в Локо. Однако, с трудом представляю, как его хотят вписать в текущую игру Локо. upd. третий)
думаю, всё будет просто. Посидит на лавочке под Дзюбой. С чертановскими ребятами он сыгран, может выйти на замену иногда.
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