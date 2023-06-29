«Локомотив» подписал форварда «Сочи» Сарвели. Контракт – на 3 года
«Локомотив» объявил о переходе Владислава Сарвели.
Нападающий «Сочи» подписал контракт с «Локомотивом» на 3 года. Сарвели будет выступать за московский клуб под 8-м номером.
Сообщалось, что трансфер обойдется «Локо» в миллион евро.
В прошедшем сезоне Владислав Сарвели провел 26 матчей в Мир РПЛ, забив 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
4 гола в 26 матчах - это сильно.
хотели Конате из Ахмата, забившего в районе 10 за сезон - за него сразу же запросили от 4. вот и вся разница.
Однако, с трудом представляю, как его хотят вписать в текущую игру Локо.
upd. третий)
Влад хороший качественный игрок, забил тому же Локо в финале кубка в 2021 году, наравне с Зиньковским, Сергеевым и прочими был одним из лидеров тех Крыльев. Затем решил пойти на повышение и перешел в состав аж серебряного призера - ФК Сочи. Правда по факту оказался не в серебряном призере, а в какой-то неведомой помойке без задач, тренеров и целей, но даже в такой обстановке прочно оказался на скамейке запасных , проиграв конкуренцию таким мастерам как Мелкадзе, Бурмистров, Джорджевич. Но Андреев не дает в обиду своих, только вперед!
Ну, а в Локо теперь просто открыта дорога, берегись Дзюба, Глушенков, Пиняев и Изидор, приморская звезда едет!
Сочи его у Самары покупали больше, чем за 1 млн. евро. 😉😉
Ну тем веселее сезон будет, игрок-то неплохой.