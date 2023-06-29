19 россиян выбраны на драфте НХЛ-2023. Это худший результат с 2017 года

На драфте НХЛ выбрано наименьшее количество россиян за 6 лет.

В 2023 году команды лиги задрафтовали 19 российских хоккеистов.

Это худший результат с 2017 года, когда было выбрано 18 российских игроков. При этом интересно, что результат 2017 года был лучшим за 13 лет.

Драфты НХЛ:

2023 год – 19 российских хоккеистов;

2022 год – 23;

2021 год – 29;

2020 год – 23;

2019 год – 28;

2018 год – 20;

2017 год – 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.

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