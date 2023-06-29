19 россиян выбраны на драфте НХЛ-2023. Это худший результат с 2017 года
На драфте НХЛ выбрано наименьшее количество россиян за 6 лет.
В 2023 году команды лиги задрафтовали 19 российских хоккеистов.
Это худший результат с 2017 года, когда было выбрано 18 российских игроков. При этом интересно, что результат 2017 года был лучшим за 13 лет.
Драфты НХЛ:
2023 год – 19 российских хоккеистов;
2022 год – 23;
2021 год – 29;
2020 год – 23;
2019 год – 28;
2018 год – 20;
2017 год – 18.
Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.
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с 2017 по 2005 не было ни одного сезона, где больше 19 человек выбирали, причём там лет десять подряд около десяти человек плюс-минус выбирали
итого получается, что начиная с 2005 года это шестой по результативности год, из которых было два аномальных, на фоне остальных всё вполне неплохо
Пару человек вообще не попадут в северную Америку,
Пару уйдут из спорта пока доберутся. В силу разных причин.
И человек 10 никогда не вылезет выше АХЛ. Это если ещё в АХЛ попадут.
И "погрешность" так низко не падала уже несколько лет .
Есть смысл сравнивать с последними годами, брать 3-5 лет последние.
Бегать за сравнениями в "старые добрые" времена - как раз показатель кризиса, а не поступательного развития.
Хотя, конечно рано делать выводы и кричать "караул", каждый год особенный. Посмотрим, что будет в следующем.