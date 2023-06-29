19 россиян выбраны на драфте НХЛ-2023. Это худший результат с 2017 года

Теги Сборная России по хоккею Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон НХЛ драфт НХЛ КХЛ Хоккей

На драфте НХЛ выбрано наименьшее количество россиян за 6 лет.

В 2023 году команды лиги задрафтовали 19 российских хоккеистов.

Это худший результат с 2017 года, когда было выбрано 18 российских игроков. При этом интересно, что результат 2017 года был лучшим за 13 лет.

Драфты НХЛ:

2023 год – 19 российских хоккеистов;

2022 год – 23;

2021 год – 29;

2020 год – 23;

2019 год – 28;

2018 год – 20;

2017 год – 18.

Результаты первого раунда драфта-2023 можно изучить здесь, со второго по седьмой – здесь.

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33 комментария

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brig_Mercury
Новость и громкий заголовок на пустом месте Такой результат в рамках погрешности, учитывая что в предыдущие годы было около 20ти.
+28
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usenko
Главное не количество, а качество. Если из 19 задрафтованных 15 хоккеистов попадут в основу своих клубов это будет прогресс. А так драфт сам по себе много не значит (если тебя не выбрали в первом раунде), сколько их задрафтованных так и не сыграло в НХЛ
+16
-1
+15
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Sanan1908
Просто молодое поколение игроков хотят играть под руководством великого тренера по имени Йозе))
+17
-9
+8
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Скорый Поезд
И 5(!) белорусов .
+7
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Eugen Dauer
можно и 50 выбрать, вопрос только сколько из них заиграют
+5
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ak80
Ответ brig_Mercury
Новость и громкий заголовок на пустом месте Такой результат в рамках погрешности, учитывая что в предыдущие годы было около 20ти.
Ну как, в позапрошлом было 29 - это на 10 больше
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Дмитрий Тар
Ответ ak80
Ну как, в позапрошлом было 29 - это на 10 больше
ну так надо сравнивать и с другими годами,было и 18 и 20 потом рост,потом опять чуть ниже и опять рост. учитывая мировую ситуацию и как давят на российских игроков это ещё хороший показатель
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Under
Ответ Koulmann
Тем не менее, количество задрафтованных всегда было одним из главных показателей детского и юношеского хоккея, причем один из наиболее объективных.
ну так посмотрите чуть дальше собственного носа
с 2017 по 2005 не было ни одного сезона, где больше 19 человек выбирали, причём там лет десять подряд около десяти человек плюс-минус выбирали
итого получается, что начиная с 2005 года это шестой по результативности год, из которых было два аномальных, на фоне остальных всё вполне неплохо
+2
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Andrei Lisavets
Ответ usenko
Главное не количество, а качество. Если из 19 задрафтованных 15 хоккеистов попадут в основу своих клубов это будет прогресс. А так драфт сам по себе много не значит (если тебя не выбрали в первом раунде), сколько их задрафтованных так и не сыграло в НХЛ
Если из 19 хотя-бы 5 в основу попадут, это уже достижение.
Пару человек вообще не попадут в северную Америку,
Пару уйдут из спорта пока доберутся. В силу разных причин.
И человек 10 никогда не вылезет выше АХЛ. Это если ещё в АХЛ попадут.
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Shos
Главному тренеру СКА не говорите, а то системная система накроется
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Koulmann
Тем не менее, количество задрафтованных всегда было одним из главных показателей детского и юношеского хоккея, причем один из наиболее объективных.
Тогда это показывает что в России в сравнении с 2005-2017 годом хоккей на развитии
+1
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Koulmann
Ответ Дмитрий Тар
ну так надо сравнивать и с другими годами,было и 18 и 20 потом рост,потом опять чуть ниже и опять рост. учитывая мировую ситуацию и как давят на российских игроков это ещё хороший показатель
А что с мировой ситуацией? И как на русских давят? Что там вам придавили? Беларусы вон в такой ситуации свой новый рекорд установили.
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ brig_Mercury
Новость и громкий заголовок на пустом месте Такой результат в рамках погрешности, учитывая что в предыдущие годы было около 20ти.
Особенно на фоне того что результат 2017 был лучшим за 14 лет, а теперь результат лучше чем тогда это худший за последние годы
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Koulmann
Ответ brig_Mercury
Новость и громкий заголовок на пустом месте Такой результат в рамках погрешности, учитывая что в предыдущие годы было около 20ти.
Ну да, одной циферкой отличается. То было 29, а тут 19.
И "погрешность" так низко не падала уже несколько лет .
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Фёдор Кузнецов
Ответ йозе марино
кто шарит как у нас с некстванами обстоят дела? кто на следующих драфтах претендент на высокие места?
В первую очередь Иван Демидов из СКА, примерно как Матвей Мичков котируется (но без поправки на контракт пока)
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Koulmann
Ответ Under
ну так посмотрите чуть дальше собственного носа с 2017 по 2005 не было ни одного сезона, где больше 19 человек выбирали, причём там лет десять подряд около десяти человек плюс-минус выбирали итого получается, что начиная с 2005 года это шестой по результативности год, из которых было два аномальных, на фоне остальных всё вполне неплохо
А смысл смотреть в ту эпоху, которая имела совсем другие координаты? С чем сравниваем-то?
Есть смысл сравнивать с последними годами, брать 3-5 лет последние.
Бегать за сравнениями в "старые добрые" времена - как раз показатель кризиса, а не поступательного развития.

Хотя, конечно рано делать выводы и кричать "караул", каждый год особенный. Посмотрим, что будет в следующем.
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Мікалай Ланец
Ответ usenko
Главное не количество, а качество. Если из 19 задрафтованных 15 хоккеистов попадут в основу своих клубов это будет прогресс. А так драфт сам по себе много не значит (если тебя не выбрали в первом раунде), сколько их задрафтованных так и не сыграло в НХЛ
В 2017 выбрано 18. Из них самый- самый Костин
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Дмитрий Тар
Ответ Koulmann
А что с мировой ситуацией? И как на русских давят? Что там вам придавили? Беларусы вон в такой ситуации свой новый рекорд установили.
Не дают визы в разные страны,давление со стороны общественности на русских,зачем из себя дурака строить? неужели непонятно из-за чего и что происходит.
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йозе марино
кто шарит как у нас с некстванами обстоят дела? кто на следующих драфтах претендент на высокие места?
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Гекдениз Кардениз
Думаю в свете последних событий с нашей страной этот результат наоборот очень высок
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Russ Ivan
С кем и чем сравнить?? Дайте уж тогда данные по финнам, шведам, чехам и т.д.
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